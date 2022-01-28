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Лукашенко: "Мы вернём Украину в лоно нашего славянства"
28 января 2022, 13:10 • 77 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что нападки Запада не смогут разорвать связи между славянскими народами.
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в своём Послании белорусскому народу и Национальному собранию точечно затронул вопрос отношений между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что Запад не скрывает своего отношения к дружбе славянских народов.
"Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство", - жёстко указал Лукашенко.
Он подчеркнул, что народы Белоруссии, России, Украины многое связывает, что никак нельзя отнять нынешними политическими амбициями кого-то извне.
"Мы родные, славянские народы - выходцы из одной купели Крещения, наши корни из глубины веков", - заявил белорусский лидер. Он добавил, что это единство и связи необходимо сохранить любой ценой.
Ведь братство выше, чем обиды и местечковые политические амбиции, сказал политик.
"Наши неразрывные связи - основа общей безопасности и выживания. И как бы кому-то не хотелось, мы вернём нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем", - подчеркнул он.
Зал поддержал слова Лукашенко бурными аплодисментами.
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