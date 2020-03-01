Лукашенко пытался шантажировать и Россию, и Китай. Помешали "избалованность и распущенность", заявил Безпалько

Президент Белоруссии Александр Лукашенко блефует, когда говорит, что Минск способен выйти на другие рынки сбыта, сделав российский вариант второстепенным. Подобные заявления Лукашенко делает только для внутренней аудитории, а реального основания сказанное под собой не имеет, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. В беседе с Царьградом эксперт чуть более подробно разъяснил свою позицию.

"Это, безусловно, его личные качества. Человек, скажем так, очень распущенный в отношении поведения не только со своими подданными - их даже гражданами как-то трудно назвать, но и с другими, с мировыми лидерами, которые спускают ему много очень с рук", - отметил эксперт, добавив, что виной всему "распущенность и избалованность Лукашенко".

Говоря о попытке надавить на Россию через партнёров на грани шантажа, Безпалько добавил:

"Я так понимаю, что когда возникают определённые проблемы, то Лукашенко действует во многом импульсивно. Но он действует в рамках тех возможностей, которые, как ему кажется, существуют. Ему казалось, что Китай может выступить в качестве союзника Белоруссии и надавить на российское руководство. Он с этой инициативой подходил к Си Цзиньпину (председателю КНР. - Ред.). Но точно так же он, например, предлагал Владимиру Путину снизить цены на газ до уровня Смоленской области, надеясь на то, что рано или поздно это всё-таки состоится".

Ничего подобного не произошло - как известно, Минску предлагается работать с Россией по рыночным ценам. Отсюда и громкие заявления в адрес Москвы. Интересно, что в целом от контрактов с Россией Лукашенко не отказывается. Например, как пишут "Невские новости", белорусы хотят построить жилой квартал в Архангельске и оснастить лифтами дома.