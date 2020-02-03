Лукашенко пытался нагнуть Россию, но запустил "майдан"

Автор:

Иванов Борис

Итоги переговоров руководства Белоруссии с госсекретарём США Майком Помпео шокировали очень многих из наблюдателей. Между тем если разобраться, то ничего необычного не произошло. В Вашингтоне сидят далеко не дураки, которые внимательно отслеживают происходящие в остальном мире процессы, готовые в любой момент использовать малейший нюанс с выгодой для себя и для ослабления противников и соперников. И мимо происходящего в Минске они просто не могли пройти, чтобы не попытаться воспользоваться сложившейся там ситуацией.

Вершки и корешки

Александр Лукашенко очень обиделся на Москву. Такие неприязненные чувства испытывает, что, как говорилось в одном фильме, "даже кушать не может". Ещё бы, Россия не хочет давать Лукашенко, как это было раньше, продолжать зарабатывать деньги из воздуха. Причём не какие-то там рубли, российские или белорусские, а доллары и евро. Перекрытие свободно конвертируемой халявы было воспринято им как война против лично него и возглавляемой им республики. Всё упирается в словосочетание "налоговый манёвр", который правительство России осуществляет для оптимизации нефтяной отрасли. Этот манёвр сводится к перераспределению нагрузки по платежам нефтедобывающих компаний, призванной сделать экспорт чистого сырья, той же нефти, не таким выгодным, в отличие от продажи продуктов с высокой степенью переработки.

Александр Лукашенко очень обиделся на Москву. Такие неприязненные чувства испытывает, что, как говорилось в одном фильме, "даже кушать не может". Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Для нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии при этом стоимость российской нефти заметно повышается. Речь пока ещё не идёт о том, чтобы белорусская сторона покупала российскую нефть по настоящим мировым ценам. Пока стоимость "чёрного золота" из России для РБ составляет около 83% от цены на неё на мировом рынке. То есть на 17% ниже мировых цен. Но для Лукашенко этого мало. Он требует больших скидок, и его совершенно не волнует, кто будет компенсировать убытки российским нефтяникам от такой выгодной лишь для одной из сторон торговли. Если бы нефтью торговало российское государство, то, может быть, Минску и пошли бы навстречу, вняв аргументам Лукашенко про "братсконародность" и "самого главного союзника России" (впрочем, эти аргументы Лукашенко всегда вытаскивает из кармана, когда ему надо что-то выторговать у России или получить всё ту же халяву, а вот когда идёт запрос в его сторону, он тут же уточняет, что Белоруссия – независимое, гордое и суверенное государство).

Но вот нефть в России продают частные компании, главными для которых являются всего лишь два фактора – прибыль и законность осуществляемых в их отношении действий. Грубо говоря, в отношениях с Белоруссией они готовы довольствоваться меньшей нормой прибыли, чем обычно (благодаря и межгосударственным отношениям между Москвой и Минском в том числе), но ведь не в убыток себе же.

Если же учесть, что Белоруссия только часть российской нефти получала для переработки её в нефтепродукты с последующим экспортом, а гигантскую долю сырой нефти в таком же виде продавала в другие страны, при этом получая гигантскую прибыль (ну как же – купить по внутренней российской цене, а продать по мировым), причём фактически уводя эти деньги у российских компаний, то здесь трудно предположить наличие тёплых чувств и положительного отношения к такой торговле со стороны российских нефтяников. Сами подумайте, пришёл к вам сосед, купил вашу картошку за 5 рублей и тут же перепродал её за 10 тому, кто сам хотел бы у вас её за эту же десятку купить. У кого этот сосед вытащил деньги из кармана? Заплатил ему покупатель, но фактически сосед вытащил лишнюю пятёрку у вас из кошелька. Вы соседу говорите, мол, за что? Давай, купи хоть за 8 рублей, а он вам в ответ – о чём ты, я же сосед, почти где-то как-то чуть ли не родственник.

Так стоит ли удивляться, что когда вы отказались отдавать картошку соседу по 5 рублей, он не просто обиделся, а воспринял это как личное оскорбление. И картошка не его, и вы вольны её продавать кому и за сколько хотите, но ему-то где теперь харчеваться и на какие гроши?

Белоруссия только часть российской нефти получала для переработки её в нефтепродукты с последующим экспортом, а гигантскую долю сырой нефти в таком же виде продавала в другие страны. Фото: industryviews / Shutterstock.com

При этом российская сторона готова пойти навстречу, но только при одном условии – что белорусские компании будут работать в едином экономическом пространстве, по одним законам, по одному налоговому законодательству. Грубо говоря, по аналогии с тем же огородом, что за электричество, которое вы используете при возделывании грядок, сосед тоже будет платить вместе с вами, нести расходы на ремонт и замену инвентаря и т.д. Россия, кстати, в своё время предлагала белорусской стороне самой поучаствовать в разработке и эксплуатации новых месторождений, но дальше меморандумов о намерениях дело так и не пошло.

Не подходи ко мне – я обиделась!

В общем, Александр Григорьевич обиделся не на шутку. И отдал немедленно распоряжение – искать альтернативные источники нефти для республики. Бороться и искать, найти и перепрятать. Нет, по сообщениям информационных ресурсов Республики Беларусь (РБ), новые месторождения нефти находят в Белоруссии чуть ли не еженедельно. Если верить каждому из них, то Саудовская Аравия и Иран уже пообкусывали себе и друг другу локти от зависти. Но даже если все обстоит так (хоть наполовину, хоть на четвертак), существует один маленький нюанс, который не позволяет Минску немедленно стать нетто-экспортёром нефти.

Как говорил кот Матроскин в известном мультфильме, «чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нету». В приложении к нефтяной ситуации, чтобы начать добывать нефть, надо сначала провести детальную разведку, купить, доставить и наладить оборудование, создать транспортную инфраструктуру, и ещё куча и множество маленьких нюансов, требующих времени, но ещё больше – денег. Вложений, инвестиций и так далее. А у Минска на это… смотри окончание спича кота Матроскина.

Поэтому Лукашенко дал приказ – одним на запад, а иным в другую сторону. И Минск даже закупил первую пробную партию нефти в Норвегии. Аж целых 80 тысяч тонн. На 3 дня работы двух главных белорусских НПЗ при пониженном режиме работы или на 2 дня при полной загрузке производственных мощностей. Мало того, что доставка нефти заняла больше 2 недель. И того, что, по подсчётам экспертов, каждая тонна этой нефти обошлась Белоруссии дороже российской даже по новым ценам на 120-130 долларов дороже (переплата, таким образом, составила около 10,5 млн долларов США) – это ведь не главное при диверсификации. Но Норвегия просто не в состоянии поставлять необходимое Минску количество нефти, чтобы НПЗ не простаивали.

Минск закупил первую пробную партию нефти в Норвегии. Аж целых 80 тысяч тонн. Фото: Jeff Zehnder / Shutterstock.com

А потому поиски альтернатив продолжились дальше. Минск обратился к Азербайджану и Казахстану. Но и там не нашел взаимопонимания в ответ на свои душевно-финансовые терзания. Казахстан сказал, что в принципе не против, но выставил ряд условий, одно из которых в корне подрубает нынешнюю модель белорусской экономики в нефтяной сфере – запрет на реэкспорт казахстанской нефти под видом белорусской дальше в Европу. Азербайджан тоже не против доставить свою нефть в украинский порт, чтобы потом по трубопроводу поставить её через Украину. Но вот трубопровод сейчас пустой, а чтобы запустить его, надо закачать в него около 600-700 тысяч тонн нефти так называемой технической, чтобы обеспечить необходимое давление. И за чей счёт этот банкет? Кто оплатит такие объёмы? Явно не Баку и не Киев. И, да, чуть не забыл, даже при всех скидках, нефть из Азербайджана и Казахстана всё равно будет гораздо дороже российской, если останется чуть и ниже по ценам поставки среднемирового уровня.

Собственно говоря, это не просто можно было предсказать, такой опыт у Лукашенко и его команды уже имелся. В 2010-2012 годах Минск тоже пытался "нагнуть" Россию по нефтяному вопросу, и тогда главными "диверсификаторами" поставок чёрного золота Минск выбрал Азербайджан и Венесуэлу. Хватило ненадолго. Каждая тонна нефти из Венесуэлы обошлась Белоруссии больше чем в 800 долларов США, при том, что тонна нефти из России стоила в два раза дешевле. Это если не говорить ещё о том, что не всякая нефть годится для тех же НПЗ Белоруссии, построенных специально для переработки нефти российских марок. Есть, знаете ли, в этом процессе всякие технологические нюансы.

Одним словом, не обретя пока никаких альтернативных поставок в необходимых масштабах, Лукашенко стал грозить восточному соседу всякого рода неприятностями. Начиная от того, что пригрозил перекрыть для российского нефтяного транзита пару веток нефтепровода "Дружба", по которому, дескать, должен будет получать нефть из Польши. Она в его представлении, наверное, ещё более великая нефтяная держава, чем сама РБ. Потом ввёл налог на экологию по ставке 50% от прибыли компаний, осуществляющих транзит. Часть трубопровода "Дружба" при этом закрывалась на ремонт, который эксперты назвали "политическим". А с февраля повысил ставку транзита российской нефти на 6,6%.

При этом президент РБ на своих многочисленных совещаниях, проводимых в каждом районе, стал употреблять такие термины, как "война", "борьба", упрекать российские власти (что, впрочем, он делает периодически, а последняя "оборона" идёт уже практически с начала прошлого года) в том, что Россия использует и эксплуатирует "синеокую" в своих интересах и спать не может, подобно подростку в пубертатном возрасте, мечтающему об Анджелине Джоли, собираясь аннексировать, присоединить и растворить в себе гордую и суверенную Беларусь. И гордо обещал не допустить этого, отстаивая белорусский суверенитет до последней капли нефти и последнего доллара в казначействе республики. Что не выглядит таким уж фантастичным, если учесть, что баланс внешней торговли страны дефицитен, а не профицитен, и республика тратит валюты больше, чем зарабатывает.

Игнорируя и здравый смысл, и арифметику (даже в пределах 4 классов начальной школы), господин президент Белоруссии, самый "верный союзник России", тут же объявил, что Россия продаёт нефть гораздо дороже мировых цен. Кто её бы тогда покупал, если бы нарисованная Лукашенко картина соответствовала реальности, он уточнять не стал. Как не подумал и о том, что если перекроет нефтепровод "Дружба", то российские компании танкерами будут её поставлять в польский порт Гданьск, в котором в этом случае просто не останется свободных мощностей для перевалки той же норвежской нефти, адресованной Минску.

И тут, при таких раскладах в Минск приезжает глава внешнеполитического ведомства США верный трампист госсекретарь США Майк Помпео. Разве можно упустить такой удобный случай?

Обещать – не значит жениться

И что удивительного, если переговоры между Минском и Вашингтоном (в лице главы внешнеполитического ведомства) прошли по формуле, описанной в народном фольклоре: "Избушка на курьих ножках, повернись к лесу передом, а ко мне задом. И немножечко нагнись". При этом нагнулся исключительно Минск.

Помпео скинул очередную "шубу с барского плеча", всего лишь констатировав, что Минск движется в "правильном направлении" в деле обеспечения "прав человека и демократических свобод". Конечно, мол, ситуация ещё не настолько хороша, чтобы Вашингтон начал снимать санкции, которые наложил на Белоруссию, но если и дальше идти по этому пути, то рано или поздно Вашингтон может решить, что наступило время для того, чтобы начать разговор о снятии санкций. Может, конечно, решить, а может и не решить. Как подумает. И начать разговор, конечно, тоже не означает снять санкции. Но каждый в этой ситуации слышит не то, что ему говорят, а что ему хочется.

Кроме того, Помпео объяснил, что США хотят поддержать независимость и суверенитет Белоруссии. Имеется в виду, безусловно, не просто сами по себе, а от России. Если отбросить все экивоки. Если посмотреть здраво, то поддержка Вашингтоном национальных суверенитетов других государств лучше всего видна на примере соседней Украины. Где американские представители ставят ультиматумы, снимают прокуроров, заправляют всем в местной контрразведке (СБУ), "советуют" ограничить сотрудничество Украины с Китаем, выставляют условия оказания "помощи" и так борются с коррупцией, чтобы все лакомые куски оставшейся экономики доставались американским компаниям и корпорациям.

И Помпео не мог пройти мимо этого обстоятельства. Госсекретарь США объявил, что США могут на 100% закрыть потребности Белоруссии в энергоресурсах, прежде всего в той же нефти. И по конкурентоспособным ценам. Естественно, что у Минска и Вашингтона в этом случае разное понимание конкурентоспособности. Помпео имел в виду мировые цены (что с учётом транспортного плеча весьма сомнительно, поскольку американским компаниям тоже нужна прибыль от любой сделки), в Минске же понимают это как уровень цен ниже российского предложения.

Госсекретарь США объявил, что США могут на 100% закрыть потребности Белоруссии в энергоресурсах, прежде всего в той же нефти. И по конкурентоспособным ценам. Фото: president.gov.by

Минск, похоже, забыл ещё одну прописную истину. Что обещать – не значит жениться. Однако "синеокая невеста" всерьёз восприняла заезжего гастролёра за «принца на белом коне» и начала всерьёз готовиться к "свадьбе", продемонстрировав готовность отдаться целиком и полностью в его распоряжение.

Что, новый хозяин, надо?

Минск буквально рассыпался перед Помпео мелким бесом. Наряду с такими шагами, которые можно только приветствовать, были озвучены и далеко идущие по своим последствиям для белорусской стороны, и даже такие предложения, которые явно выходят за компетенцию белорусских властей.

К числу первых относится, например, готовность обеих стран снова обменяться послами. Их нет уже около 12 лет, и, безусловно, выведение взаимодействия вновь на самый высокий дипломатический уровень можно только приветствовать, как очевидное свидетельство нормализации отношений и снятия напряжённости.

Белоруссия готова устранить все оставшиеся препятствия в отношениях с США, и здесь для неё нет непреодолимого. Как было озвучено, Минск хочет наладить и расширить сотрудничество с НАТО. И на этом пути совместные учения с военными частями Вооружённых сил альянса (а значит, и США) не за горами.

Более того, Лукашенко открыто зовёт США расширить своё присутствие в Белоруссии. И речь здесь не только о сотрудничестве в сфере бизнеса, инвестиций и прочего взаимовыгодного взаимодействия, но и в контактах между правительственными структурами, государственными службами. Нет никаких сомнений, что США воспользуются этим предложением по полной. И активизируются контакты не только в сфере борьбы с терроризмом, например, но и между различными НКО, неизменной составляющей так называемого гражданского общества.

Но уж совсем ни в какие ворота не лезет приглашение Минском Вашингтона к участию в переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе. Глава МИД РБ Макей, таким образом, фактически предложил заменить Минские соглашения на новые договорённости и ликвидировать "нормандский формат". Это уже настолько же в компетенции Минска, насколько хозяин постоялого двора может определять для своих постояльцев правила их жизни за пределами гостиницы. Минские соглашения получили такое название лишь по той причине, что Лукашенко предоставил всем заинтересованным сторонам свою территорию в качестве площадки для переговоров. Ни к сути инициатив, ни к составу переговорщиков он не имеет никакого отношения. А потому и не имеет никакого права обсуждать или переформатировать состав участников. Во всяком случае, это могло бы иметь место лишь в том случае, если бы Минск получил добро на такое предложение от Берлина, Парижа, Москвы, Киева и Донецка с Луганском. Но ничего подобного отмечено не было. Наоборот, Москва, Париж и Берлин недавно объяснили, что не намерены менять формат "нормандской четвёрки", а Минские соглашения остаются незыблемой основой для урегулирования конфликта.

Глава МИД РБ Макей, таким образом, фактически предложил заменить Минские соглашения на новые договорённости и ликвидировать "нормандский формат". Фото: mfa.gov.by

Как-то не по статусу заявления ответственных лиц из руководства РБ прозвучали, не находите? И вряд ли их воспримут положительно в Европе. И в России. Не считая, конечно, Польшу с Прибалтикой и Украину. Ну и Вашингтона, получившего подарок от "последнего диктатора Европы", как ещё недавно называли самого Лукашенко на Западе.

Благотворитель или спаситель?

Было бы глупо сводить всё только к нефти. На самом деле Александр Лукашенко вот уже несколько лет проводит политику, которая закладывает бочку с порохом под его собственную власть. В этом году в Белоруссии до конца августа должны состояться выборы президента. От власти имеется только одна кандидатура, и вы все её знаете. Бессменному президенту Белоруссии надо что-то пообещать избирателям, что не в силах обеспечить никто, кроме него. Или же напугать такой угрозой, которую, кроме него, никто не сможет отвести.

С первым проблема, которая вряд ли будет решена. Все имеющиеся до сей поры ресурсы имели российское происхождение. И выделялись под сладкие песни о "братсконародности", заверения в "главном союзничестве" и обещания "защищать Родину вместе". Но период "сказок Шахерезады" закончился. В Москве сидят жёсткие прагматики. Им надо подавать дело, а не сказки. Былины и небылицы они сами смогут рассказать, какие и кому угодно. Между тем каждое дело, в области хотя бы обсуждаемой всё ещё интеграции, требует взаимных шагов. Что воспринимается в Минске как залезание к нему в карманы и изъятие нетрудовых, но оттого ещё более приятных доходов.

Остаётся путь создания и ликвидации угрозы. И лучшее, что здесь можно придумать, да ещё после истории с Крымом, – это байка про угрозы со стороны России присоединить и поглотить "синеокую" к Мордору. Кто там помнит, что в своё время Лукашенко сам настаивал на объединении РФ и РБ. Поскольку на фоне президента Ельцина он действительно пользовался гораздо большими симпатиями у населения обеих стран, то вполне мог рассчитывать и на главную роль в этом дуэте, если бы вс ё было по-честному. Понятно, что Ельцин, обладавший не менее, а то и более развитым инстинктом власти, да ещё имевший больше ресурсов и меньше принципов, никогда бы этого не допустил. И Лукашенко, который мог бы даже внезапно и трагически перейти в мир иной в случае противостояния с Ельциным в борьбе за власть, отдавал себе в этом отчёт.

Но те времена давно миновали. Александр Лукашенко уже лет как пятнадцать проигрывает Владимиру Путину по всем параметрам, которыми характеризуют лидеров государств. Не то чтобы совсем ни одного шанса, но максимум один из тысячи. Психологический склад самого Лукашенко таков, что для него лучше быть первым в самом захудалом колхозе, чем вторым в мировой корпорации. И потому сейчас он экстраполирует свои личные страхи и неудобства от возможного объединения на всю республику, обставляя его нереализуемыми условиями. Не просто делая из него гигантскую страшилку, но и значительно преувеличивая вероятность реализации. По большому счёту России тоже сейчас не нужно никакое объединение – задачи перед страной стоят гигантские, на всё необходимы ресурсы, ресурсы и ресурсы, а Белоруссия окажется дополнительной гирей на весах российской экономики, хотя бы в силу своего дотационного характера.

Поэтому сейчас вопрос об объединении стран не стоит. По крайней мере до тех пор, пока Россия не выполнит поставленные перед собой на ближайшее десятилетие задачи. Однако для Лукашенко и его команды это ещё лучше, поскольку помогает пугать своих избирателей без реальной угрозы. Зато можно в любой удобный момент с гордостью заявить, что у белорусов чуть было не украли суверенитет и независимость, но, как всегда, сами знаете кто всех спас. Супермен в плаще Бэтмена, в костюме Человека-муравья, прыгающий, как Человек-паук, и моментально при опасности для страны становящийся несокрушимым Халком.

Чем сердце успокоится?

Ещё более глупым было бы предположить, что нынешние манёвры Минска произошли чуть ли не одномоментно, подобно развороту "всё вдруг". Около 5 лет тому назад российский коллега-журналист пытался опубликовать в одном из ведущих СМИ Белоруссии статью о происходящем в республике процессе медленного ползучего реваншизма националистов. О том, какая подрывная работа ведётся из соседней Польши, ориентированная, главным образом, на молодёжь. Причём материалы для своей статьи он брал только и исключительно в открытых источниках. Однако та статья так и не увидела свет. Руководство редакции под всякими предлогами уходило от ответа о судьбе публикации про угрозы и перспективы развития ситуации в Белоруссии, а когда коллега всё же вызвал одного из редакторов на неформальный разговор, то получил ответ, который сильно его удивил.

– Понимаешь, – сказал ему собеседник, неловко сминая салфетку за столом в одном из ресторанов Минска, – если мы тебя опубликуем, у нас будут большие неприятности от КГБ. – От КГБ? – не поверил своим ушам коллега. – Так я ведь и пишу про то, чем комитет должен заниматься. Или вы хотите, чтобы было как на Украине? – У нас это есть, – ещё больше смутился редактор. – Но КГБ считает, что всё в порядке, всё в допустимых рамках, а значит, этого нет. Как и никакой угрозы. И никакой фобии по отношению к России.

Явно, что установка такая шла не от рядовых кураторов. И, скорее всего, даже не от руководства самого КГБ, а свыше. Чтобы иметь возможность пугать ту же Москву своими "ручными" националистами, если что. И выставлять себя единственной силой, способной им противостоять и их обуздать.

Все последние годы противники Лукашенко с этого края оппозиции жили, можно сказать, в достаточно комфортных условиях. Им благоволили государственные чиновники, их мягко журили силовики. Кстати, и в самой власти постепенно адекватные фигуры второго и третьего эшелонов уступили свои места тем, кто не скрывал проевропейской и россиефобской ориентации, как тот же глава МИД РБ Владимир Макей и его команда. Или аппарат силовых структур, для которого сближение с Россией означало бы весьма вероятные проверки компетенции и крах успешно выстраиваемых карьер.

Все последние годы противники Лукашенко с этого края оппозиции жили, можно сказать, в достаточно комфортных условиях. Фото: Fisher_Y / Shutterstock.com

Не исключено, что и сам Лукашенко получал от них информацию не совсем аутентичную, а тщательно отредактированную в нужных моментах, постепенно приучаясь мыслить в "отфильтрованном" русле и убеждаясь в собственной исключительности и правоте. И все его многочисленные жалобы на Россию, якобы препятствующую свободной конкуренции белорусских товаров с российскими на рынке РФ, в том числе и продовольственных, были явным бальзамом для тех, кто укреплял его в недоверии к Москве. Короля, конечно, играет свита, но умный король никогда не пускает формирование своей свиты на самотёк, а держит этот процесс под постоянным контролем.

О том, что Лукашенко якобы манипулировал на переговорах с Помпео, уже высказались несколько российских экспертов. Мол, всё это был блеф с расчётом на реакцию Москвы, которая должна теперь испугаться и предоставить Минску запрошенные им преференции, а может быть, и сверх того. Однако если это так, то впору констатировать, что неумная свита переиграла своего короля. Поскольку блефовать по таким вопросам в отношениях с Москвой по меньшей мере просто глупо. Это у Минска нет времени для решения самых острых сегодняшних проблем, а у Москвы его навалом, вагон и маленькая тележка. Или даже немаленькая. Но такой "блеф" обрубает самому Лукашенко все пути для отступления – слишком весомые и конкретные обещания даны Минском Вашингтону. Остаётся идти лишь дальше и дальше по пути, который ему указали США. А эти ребята давно шаг влево-вправо считают за побег и жёстко контролируют все возможные манёвры.

Зазывание США в Белоруссию неминуемо запустит процесс "майдана" по украинскому типу в республике сразу после выборов президента. В ближайшие месяцы мы увидим усиление уличной активности "гражданских активистов", демонстрации протеста против Лукашенко и его власти и активизацию протеста к выборам с выплеском на улицы столицы сразу после них. Лукашенко ведь не может допустить проигрыш выборов по определению. Любая попытка противодействия протестам выведет их на уровень "майдана" и вызовет жёсткую реакцию "мирового цивилизованного сообщества", да и собственная нынешняя команда не будет его так уж защищать, поскольку они получат возможность перекраситься из "прислужников тирана" в "борцов с тиранией". Как это произошло на Украине, где Порошенко, занимавший череду важнейших постов при чуть ли не всех президентах, "отмылся" буквально на глазах.

При этом сам Лукашенко дальше, после того как к власти в республике окончательно придут проамериканские и проевропейские силы, не будет нужен во главе государства ни американцам, ни европейцам. Наоборот, они будут только рады показать на его примере, что "тирания" не остаётся безнаказанной.

Идя по пути Януковича, пытавшегося усидеть на двух стульях одновременно, Лукашенко сам запускает свой собственный "майдан" и рискует повторить судьбу Виктора Фёдоровича. Другого пути теперь у него, по сути, уже нет.

Вот только Ростов не резиновый.