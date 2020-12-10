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Лукашенко пытается выгадать время в игре с Москвой

10 декабря 2020, 20:15  •  99 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Батька не готов прощаться с креслом президента
Ситуация в Белоруссии продолжает оставаться напряженной. Своим мнением по поводу происходящего в Республике поделились политические эксперты. Специалист по международным делам Рыгор Нижникау отметил, что Александр Лукашенко всеми силами старается удержать власть в своих руках и ведет скрытую игру в том числе с Россией.
Речь идет о словах действующего белорусского лидера по поводу реформирования конституции. Батька заявил, что после конституционной реформы покинет пост президента. Такие слова должны были произвести серьезное впечатление на Кремль, который внимательно следит за развитием событий в братской Республике. Однако, по мнению финского эксперта, данное высказывание – не более чем пыль в глаза, которую Лукашенко пустил, чтобы выиграть время. На самом деле он не собирается отдавать бразды правления.
Тем временем в стране продолжаются беспорядки. В беседе с финским изданием Yle исследователь Центра Карнеги Артем Шрайбман заявил, что снижение числа демонстрантов связано только с тем, что белорусский спецназ жестко подавляет выступления несогласных. По мнению эксперта, если бы не омоновцы с дубинками, то чуть ли не вся страна ринулась бы на улицы выступать против действующей власти.
Ранее Лукашенко предложил снять с себя часть полномочий и передать их Всебелорусскому народному собранию.

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