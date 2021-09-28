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Лукашенко пытается стать пожизненным президентом с помощью референдума - политолог

28 сентября 2021, 15:00  •  61 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава государства не собирается складывать полномочия, считает аналитик
После скандальных выборов 2020 года, за которыми последовали массовые протесты, президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал гражданам республики реформировать политическую систему путем поправок в конституцию страны и проведения референдума. По мнению политолога Андрея Суздальцева, тем самым президент пытается добиться для себя пожизненного срока.
Эксперт уверен, что Лукашенко вне всяких сомнений с великой радостью "продал" бы референдум России, однако последняя не одобрила конституционных маневров коллеги. Вероятнее всего, считает спикер, Москва уклонится от всякой реакции на референдум в Белоруссии. Схема довольно выгодна для действующего белорусского лидера – при большинстве голосов он станет совершенно законным и легитимным правителем. А если избиратели выскажутся против нового проекта, то Минск оставит в силе старый вариант от 1994 года, что также его вполне устраивает.
"И в данном случае  Лукашенко ничем не рискует, так как сам он не избирается", – уверен Суздальцев.
 Конституционный референдум, указал политолог, является неизбежностью. Лукашенко формально выполнит требования Москвы об урегулировании политического кризиса на конституционной основе, а народ таким образом сохранит над собой власть действующего главы республики в качестве "гласа".
"Вопрос с Москвой не решен и не согласован.  Напомним, что, если интеграция не начнется, то и Конституция будет Москве неинтересна", – пишет эксперт.
В самом проекте новой конституции предлагается сделать пожизненным членство бывших президентов Белоруссии в составе Народного собрания.

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