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Лукашенко проиграл и должен уйти! Тихановская потребовала, чтобы Нарышкин не вмешивался
16 сентября 2020, 23:10 • 113 • Политика
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская потребовала, чтобы глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не вмешивался в дела республики. Она заявила: Лукашенко проиграл и должен уйти!
Так белорусская оппозиционерка прокомментировала слова Нарышкина о том, что за "беломайданом" стоят США, а сама Тихановская и её единомышленники находятся "под плотной американской опекой".
Она также призвала Нарышкина не вмешиваться во внутренний политический кризис Белоруссии, отметив, что требования протестующих не затрагивают внешнюю политику страны.
Скриншот: Telegram/Белсат
Отметим, что про ведущую американскую роль в организации массовых протестов рассказал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, американцы расшатывали ситуацию в стране через сеть своих фондов "по поддержке демократии". А помогали Штатам в этом "европейские сателлиты" - Литва, Польша, Чехия и Украина.
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