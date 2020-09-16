Лукашенко проиграл и должен уйти! Тихановская потребовала, чтобы Нарышкин не вмешивался

Так белорусская оппозиционерка прокомментировала слова Нарышкина о том, что за "беломайданом" стоят США, а сама Тихановская и её единомышленники находятся "под плотной американской опекой".

Причина протестов в Беларуси одна и всем известна: Лукашенко проиграл выборы, но не хочет уходить. Народ, который отказал бывшему президенту в доверии и поддержке, требует его ухода, - заявила лидер оппозиции.

Она также призвала Нарышкина не вмешиваться во внутренний политический кризис Белоруссии, отметив, что требования протестующих не затрагивают внешнюю политику страны.

Скриншот: Telegram/Белсат

Отметим, что про ведущую американскую роль в организации массовых протестов рассказал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, американцы расшатывали ситуацию в стране через сеть своих фондов "по поддержке демократии". А помогали Штатам в этом "европейские сателлиты" - Литва, Польша, Чехия и Украина.