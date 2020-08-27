Лукашенко проигнорировал звонки европейских лидеров

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Батька не захотел разговаривать с президентом Франции и канцлером Германии

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель хотели пообщаться с Александром Лукашенко по телефону. Но белорусский лидер посчитал, что это ни к чему, и не взял трубку.

Новостью поделился премьер-министр Эстонии Юри Ратас, сообщает издание ERR.

Ратас заявил, что главы Франции и Германии недавно звонили не только российскому лидеру Владимиру Путину. Высокопоставленные представители Евросоюза желали пообщаться и с Лукашенко, но это им не удалось, передает телеканал "360".

Как добавляет "Царьград", поведение Батьки стало одной из важных тем для разговоров у европейских лидеров не только из-за сложной политической обстановки в Республике, но и из-за отказа общаться с ними.

Сейчас, чтобы передать свои послания европейским лидерам, Лукашенко обращается к Путину. Меркель говорила, что во время телефонного разговора с главой России ей передали послание от белорусского лидера.

Ранее известный эксперт предрек Александру Лукашенко скорый крах.

