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Лукашенко продолжает вымогать у России деньги - эксперт

16 февраля 2021, 19:00  •  177 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/ru
Хитрость белорусских элит не знает границ, уверен специалист
Президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор тянет время в проведении конституционной реформы, не забывая при этом продолжать шантажировать Россию. Такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.
Позиция белорусского лидера, считает специалист, вполне ясна: переломить протесты и получить у РФ деньги под угрозой сотрудничества с Западом, у которого, в свою очередь, можно также получить деньги под угрозой пророссийского курса.
"А сам он останется в шоколаде, как всегда", – считает Безпалько.
В республике активно "разгоняется" информация о предоставлении очередного кредита со стороны РФ, однако, полагает спикер, такие заявления являются хитрой игрой Минска. Изначально местные власти подогревают подобные слухи, а затем Минфин республики их опровергает: сами себя похвалили, сами же себя отругали.
Безпалько также коснулся темы экономического взаимодействия с РФ, отметив, что российская сторона обеспечивает Белоруссии рынок сбыта, хотя Лукашенко, мягко говоря, явно не желает отвечать взаимностью. Порядка 75% молочной продукции из Белоруссии продается в РФ, которая не может поставлять в республику свои товары.
"Вот в Омске они заказали перловую крупу, которую им поставили железнодорожным путем. После чего объявили, что крупа якобы имеет ненадлежащий цвет, и поставку они не оплатят. Российская сторона подала в суд, выиграла, а теперь они будет выплачивать ей по 150 тысяч рублей в год. Как с этими людьми можно вести бизнес?", – заявил эксперт в интервью "Украине.ру".
Ранее белорусский политик Владимир Груздев назвал главные последствия отставки Лукашенко.

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