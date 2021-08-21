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Лукашенко продлил аренду двух военных объектов России

21 августа 2021, 03:55  •  65 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продлил аренду двух военных объектов России. Это узел Барановичи и радиостанция Вилейка.
Александр Лукашенко одобрил проект протокола между правительствами Белоруссии и России об аренде двух военных объектов. Этот документ станет основой для проведения переговоров.
Продлено действие соглашение о принципах использования и содержания радиостанции Вилейка. Само соглашение было подписано 6 января 1995 года, а новый указ – 20 августа 2021 года.
В этом же указе говорится об аналогичных действиях в отношении второго объекта – узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении. Документ отражает порядок завершения его строительства, использования и содержания.
По проектам протоколов переговоры может вести Министерство обороны Белоруссии. Ведомство имеет право также подписывать документы, если будут достигнуты договорённости в пределах одобренных Лукашенко проектов, сообщает пресс-служба президента Белоруссии на официальном сайте главы государства.

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