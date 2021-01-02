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Лукашенко продемонстрировал "бешеные полномочия": "Должны молиться..."
02 января 2021, 10:00 • 165 • Политика
Александр Лукашенко продемонстрировал "бешеные полномочия" президента Белоруссии, которые он не собирается отдавать главе ВНС. И посоветовал молиться тем, кто боится видеть его у власти.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что он планирует занять пост председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС). Он заявил, что для удержания власти ему это совсем не нужно.
Слова Лукашенко приводит агентство "БелТа":
Лукашенко пояснил, что у ВНС и его руководителя не будет никаких "бешеных полномочий", поэтому нет никакого смысла подозревать президента в попытках сохранения власти. Он напомнил, что главой государства в Белоруссии всегда был и остаётся президент, а также премьер-министр и парламент.
Также белорусский лидер подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание не будет менять никакие конституционные нормы, поскольку оно на это также не уполномочено. По словам Лукашенко, главная задача ВНС - это определение ориентиров на пятилетку. Напомним, VI Всебелорусское народное собрание намечено на 11-12 февраля.
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