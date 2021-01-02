Лукашенко продемонстрировал "бешеные полномочия": "Должны молиться..."

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что он планирует занять пост председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС). Он заявил, что для удержания власти ему это совсем не нужно.

Слова Лукашенко приводит агентство "БелТа":

Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить. Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом. Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания.

Лукашенко пояснил, что у ВНС и его руководителя не будет никаких "бешеных полномочий", поэтому нет никакого смысла подозревать президента в попытках сохранения власти. Он напомнил, что главой государства в Белоруссии всегда был и остаётся президент, а также премьер-министр и парламент.

Также белорусский лидер подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание не будет менять никакие конституционные нормы, поскольку оно на это также не уполномочено. По словам Лукашенко, главная задача ВНС - это определение ориентиров на пятилетку. Напомним, VI Всебелорусское народное собрание намечено на 11-12 февраля.