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Лукашенко про земли в пострадавших от Чернобыля регионах: «Пришло время очень активно осваивать этот край»

26 апреля 2020, 16:35  •  63 • В России

Традиционно, каждый год в дату аварии на ЧАЭС, Александр Лукашенко отправляется с рабочей поездкой в регионы пострадавшие от радиации. В этом году он посетил Наровлянский район Гомельской области.

- Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное - мы здесь будем жить. Пришло время очень активно осваивать этот край, - сказал президент, общаясь с жителям района.

Александр Лукашенко говорил про реабилитацию зараженных радиацией после взрыва на ЧАЭС территорий. Он поручил МЧС подготовить для него доклад о том, в каком состоянии сейчас земли в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

- Это небольшой кусок земли. Но что там будет завтра-послезавтра, какие перспективы? Надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять? Нельзя бросать ни одного гектара земли, - цитирует главу государства пресс-служба.

Также он предложил создавать в пострадавших регионах предприятия и холдинги.

- Мы пока не знаем детально, на каком уровне находимся и за счет чего можно добавить. Поэтому падо проревизировать - это Брагин, Наровля, Хойники, - привел пример Лукашенко, в каких районах Гомельской области можно организовать производства.

Президент уверен, что эти территории нужно не просто восстанавливать, а пришло время заняться их развитием. В перечисленных районах надо создавать производственные многоотраслевые холдинги по разным направлениям. Александр Лукашенко поручил изучить вопрос, в каких именно сферах стоит создавать производства.

- Если надо под эти холдинги что-то, мы будем искать, - добавил он.

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