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Лукашенко призвал Запад не учить его демократии

16 июля 2020, 00:00  •  69 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бацька предложил иностранным лидерам попробовать покритиковать Трампа и Путина
Белоруссия оказалась между двух политических огней – России и коллективного Запада, который пытается объяснить Минску, что такое демократия. РФ же не хочет отпускать Республику. Об этом как всегда ярко и емко говорил сегодня действующий белорусский президент Александр Лукашенко в ходе своей встречи с общественностью Витебской области.
"Попали мы в очень серьезную ситуацию. С одной стороны Россия с ее позицией "не потерять, наклонить и пристегнуть", с другой – демократия на Западе", – сказал бацька.
По его словам, иностранцы всячески намекают белорусской стороне, что на улицах нельзя допускать столкновений демонстрантов с силовиками. Он же вспоминает свой недавний разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором он обратил его внимание на протесты в Пятой Республике "желтых жилетов" и "как ты там воюешь" с ними.
"Вы видите, что в США происходит, без взрывчатки и слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются!" – резюмировал Александр Григорьевич.
Видео его выступления опубликовал телеграм-канал Пул №3.
Напомним, накануне после того, как ЦИК Белоруссии не зарегистрировал в кандидаты в президенты на предстоящих 9 августа выборах экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого называли главным соперником Лукашенко, в Минске начались массовые протесты.
По данным правозащитников, в столице силовики задержали около 150 человек.
Сегодня же Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека заявило, что не будет следить за выборным процессом в Белоруссии. Как отметила глава организации Ингибьерг Сольрун Гисладоттир, связано это с "отсутствием своевременного приглашения", пишет TUT.by. Между тем, сам бацька лично пригласил представителей соседних стран приехать и проконтролировать выборы в Республике.

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