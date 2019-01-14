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Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе
14 января 2019, 13:54 • 169 • Украина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком высказался в поддержку урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новости
«Это недоразумение, иначе не назовёшь, надо заканчивать... Братские республики, народы... Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — цитирует Лукашенко РИА Новости.
Медведчук, в свою очередь, отметил усилия белорусской стороны в вопросе решения конфликта и выразил надежду на то, что он будет урегулирован мирно.
Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что идеи Лукашенко по Донбассу заслуживают внимания.
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