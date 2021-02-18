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Лукашенко призвал Россию не "трепетать" перед санкциями
18 февраля 2021, 14:20 • 112 • Политика
Батька уверен, что страны могут сами справиться с любыми вызовами
Александр Лукашенко считает, что Белоруссия и Россия могут сами себя обеспечить всем необходимым. Поэтому странам нечего бояться ограничительных мер Запада.
По словам главы РБ, его страну и Москву пытаются напугать рестрикциями. Однако, как советский человек, Батька быстро прикинул, что к чему и решил, что переживать нельзя.
"Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить",
– заявил Лукашенко, добавив, что речь идет и космосе, и о биотехнологиях, и о другом.
Как передает БЕЛТА, президент Белоруссии все же подчеркнул, что некоторые детали страны сейчас бы заменить не смогли. Впрочем, через три-пять лет можно было бы наладить производство подобных предметов у себя.
Лукашенко считает, что в таком случае к РФ и РБ подтянулась бы Украина, а также другие страны бывшего СССР. Главное, что, по мнению политика, нужно сделать, договориться и обеспечить "Отечество" всем необходимым.
Лидер белорусов добавил, что Запад нужно поставить перед фактом: вводите санкции, потеряете рынок в 150 млн человек.
"Поэтому понятно, кто от этого проиграет. А мы все переживаем: ах, санкции, мы умрем… Да не умрем!"
– добавил Лукашенко.
Батька поддержал слова Сергея Лаврова о возможном разрыве отношений с Европой и посоветовал "не затевать войнушку" с Россией и Белоруссией. Лукашенко решил, что все эти вопросы необходимо обсудить на Высшем государственном совете.
Ранее Лукашенко рассказал о встрече с Владимиром Путиным.
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