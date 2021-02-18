Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным прова...
Почему Владимир Зеленский решил отказаться от «водного шантажа» Москвы, и когда ...
Главная / Политика

Лукашенко призвал Россию не "трепетать" перед санкциями

18 февраля 2021, 14:20  •  112 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Батька уверен, что страны могут сами справиться с любыми вызовами
Александр Лукашенко считает, что Белоруссия и Россия могут сами себя обеспечить всем необходимым. Поэтому странам нечего бояться ограничительных мер Запада.
По словам главы РБ, его страну и Москву пытаются напугать рестрикциями. Однако, как советский человек, Батька быстро прикинул, что к чему и решил, что переживать нельзя.
"Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить",
– заявил Лукашенко, добавив, что речь идет и космосе, и о биотехнологиях, и о другом.
Как передает БЕЛТА, президент Белоруссии все же подчеркнул, что некоторые детали страны сейчас бы заменить не смогли. Впрочем, через три-пять лет можно было бы наладить производство подобных предметов у себя.
Лукашенко считает, что в таком случае к РФ и РБ подтянулась бы Украина, а также другие страны бывшего СССР. Главное, что, по мнению политика, нужно сделать, договориться и обеспечить "Отечество" всем необходимым.
Лидер белорусов добавил, что Запад нужно поставить перед фактом: вводите санкции, потеряете рынок в 150 млн человек.
"Поэтому понятно, кто от этого проиграет. А мы все переживаем: ах, санкции, мы умрем… Да не умрем!"
– добавил Лукашенко.
Батька поддержал слова Сергея Лаврова о возможном разрыве отношений с Европой и посоветовал "не затевать войнушку" с Россией и Белоруссией. Лукашенко решил, что все эти вопросы необходимо обсудить на Высшем государственном совете.
Ранее Лукашенко рассказал о встрече с Владимиром Путиным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
18 февраля 2021, 10:40
"Вопрос жизни и смерти": на Украине забились в истерике из-за "Северного потока - 2"
18 февраля 2021, 10:40
Янукович перечислил виновных в потере Украиной Крыма
18 февраля 2021, 12:30
Зеленский похвалил обманувших его украинских делегатов ПАСЕ
18 февраля 2021, 03:20
Где жить хорошо: какие регионы стали лидерами роста
18 февраля 2021, 03:20
«Говорить о восстановлении экосистемы региона пока преждевременно»
17 февраля 2021, 21:50
Насущные пробелы: о чем лидеры фракций говорили с президентом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2021, 10:45
"Да, мы сфальсифицировали выборы, но это для вашего же блага"
15 февраля 2021, 00:50
МВФ обкакался на Украине, — экс-министр
16 февраля 2021, 15:20
Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным провалом
14 февраля 2021, 20:15
"Унизил нас и выставил на посмешище": ЕС обиделся на Лаврова (Обзор ИноСми)
12 февраля 2021, 16:00
На слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС ответили в Германии
15 февраля 2021, 20:05
На Украине обеспокоены "распадом клуба" против России
15 февраля 2021, 09:05
«Все разбегутся. От Украины останется бандеровский Киев с Галичиной»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.