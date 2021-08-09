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Лукашенко призвал Россию дать Минску новый кредит
09 августа 2021, 20:25 • 149 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что предложил Москве предоставить новый кредит через Евразийский банк.
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что просил у России предоставить новый кредит. По его словам, деньги нужны на борьбу с пандемией. Особенно после того как в Международном валютном фонде отказались предоставить средства на борьбу с COVID.
Лукашенко отметил, что в МВФ не стали выделять средства из-за того, что оппозиция подняла "вой".
"Наши "беглые" подняли вой: нельзя режиму давать деньги", - выразился политик.
Тогда Белоруссия обратилась за помощью к России.
"Отсрочка выплаты по долгу, рефинансирование долга на $1 млрд (обсуждается с Россией). Если бы россияне помогли нам дополнительно через Евразийский банк... Были бы благодарны исключительно в связи с пандемией", - заявил Лукашенко, отметив, что уже озвучил свою просьбу президенту России Владимиру Путину.
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