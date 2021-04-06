Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы...
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "В...
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому реж...
Главная / Политика

Лукашенко призвал разобраться с оккупацией Белоруссии Польшей

06 апреля 2021, 20:45  •  165 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бацька озаботился активностью Варшавы в некоторых городах Республики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил детально исследовать вопрос об оккупации Польшей территорий Белоруссии в начале XX века. Глава государства отметил, что работа в данном направлении уже начата. Об этом бацька говорил на сегодняшнем совещании по внешнеполитической тематике.
По его словам, законную реакцию белорусских правоохранителей на противоправную деятельность некоторых граждан Республики польской национальности в Варшаве сочли притеснением нацменьшинства.
"Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков. Но это наши поляки. Их родина – Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, – мы никого не держали и держать не собираемся", – заявил Александр Григорьевич.

Он сообщил, что с соседней страной Белоруссия давно урегулировать все территориальные и имущественные претензии. В Минске, подчеркнул глава государства, никогда не вспоминали об оккупации Варшавой значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века.
"Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать", – сказал Лукашенко.
Лидер нации особо обратил внимание на активность поляков в таких городах, как Гродно и Брест.
Накануне в центре Киева некие неизвестные радикалы с бело-красно-белыми знаменами белорусской оппозиции провели акцию в их поддержку. Два националиста в ходе мероприятия сожгли российский флаг.
Кроме того, первый президент Украины Леонид Кравчук оскорбил граждан соседней страны, обозвав белорусов "холуями" России, при этом объявив, что цитирует якобы Александра Солженицына. Вдова советского и российского писателя Наталья Солженицына уличила экс-лидера украинцев во лжи, назвав того националистом и бессовестным человеком.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



165
Источник
Похожие новости
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полукольцо"
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"
06 апреля 2021, 16:10
США пригрозили ударом по России в случае войны на Украине - Sohu
06 апреля 2021, 07:00
"Ошеломляющий провал": Украинский журналист публично отругал Зеленского за "самоволку"
06 апреля 2021, 12:30
В "Эхе Москвы" поглумились над погибшим в Донбассе мальчиком. На государственные деньги
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 апреля 2021, 01:05
"Началась разведка боем": Безсонов спрогнозировал план атаки ВСУ на Донбасс
31 марта 2021, 14:25
Виктор Медведчук и Юрий Бойко в очередной раз предали избирателей юго-востока
01 апреля 2021, 05:05
"Мозги в трубочку сворачиваются": "Спутнику V" предсказали проблемы, если сделка с ЕС сорвётся
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
04 апреля 2021, 03:40
Хозяин дал добро на бойню
05 апреля 2021, 09:55
После очередного выпада Зеленского не смолчал даже спикер Рады
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.