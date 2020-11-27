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Лукашенко признался, что не кроит новую Конституцию под себя
27 ноября 2020, 18:45 • 88 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с медиками минской больницы заявил, что не кроит под себя новый Основной закон страны. Он указал, что при новой Конституции Белоруссии уже президентом не будет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска затронул вопрос о создании новой Конституции республики. Он уточнил, что не готовит документ под себя.
К тому же, отметил политик, при новом Основном законе страны он лично не будет занимать высший государственный пост.
"С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду", - заметил он.
При этом, уточнил Лукашенко, он не допустит, чтобы при принятии нового Основного закона республики "кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал".
"Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны. Хуже - если нам эту войну подкинут", - заметил белорусский президент.
Кроме того, уточнил он, белорусская оппозиция на самом деле не хочет менять Конституцию страны, она заинтересована в сохранении нынешних полномочий президента и выступает за военное решение кризиса в республике.
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