Лукашенко признался, что не кроит новую Конституцию под себя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска затронул вопрос о создании новой Конституции республики. Он уточнил, что не готовит документ под себя.

К тому же, отметил политик, при новом Основном законе страны он лично не будет занимать высший государственный пост.

"С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду", - заметил он.

При этом, уточнил Лукашенко, он не допустит, чтобы при принятии нового Основного закона республики "кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал".

"Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны. Хуже - если нам эту войну подкинут", - заметил белорусский президент.

Кроме того, уточнил он, белорусская оппозиция на самом деле не хочет менять Конституцию страны, она заинтересована в сохранении нынешних полномочий президента и выступает за военное решение кризиса в республике.