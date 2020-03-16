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Лукашенко признал Россию родной и тут же запустил фейк о коронавирусе у русских
16 марта 2020, 21:35 • 88 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Россию родной, но тут же запустил фейк, заявив, что РФ "полыхает от коронавируса".
Комментируя ситуацию с распространением COVID-19, белорусский лидер похвалил медиков и компетентные органы за принятые меры в стране.
По его словам, коронавирус не самое страшное для Белоруссии.
"Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживём и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония", - цитирует его "БелТа".
По мнению Лукашенко, в Белоруссии адекватно реагируют на угрозы.
"Белорусы просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства", - сказал глава государства.
В то же время Лукашенко выразил недоумение из-за решения Москвы закрыть границу. По его мнению, в Белоруссии обстановка с коронавирусом "относительно спокойная", а вот "родная" Россия якобы "полыхает" от заболевания.
"Так кто от кого должен закрываться?" - задался вопросом президент Белоруссии.
По последним данным, всего в России заболели 63 человека. В мире заразились около 170 тысяч человек, более 75 тысяч вылечились, более 6 тысяч погибли.
Самая тяжёлая ситуация с распространением COVID-19 фиксируется в Китае, Италии и Иране.
Власти России приняли решение ограничить число авиаперелётов в страны ЕС, а также закрыть границу, в том числе с Белоруссией.
Премьер Михаил Мишустин напомнил, что именно приезжие из других стран завезли вирус в РФ.
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