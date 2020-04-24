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Лукашенко признал коронавирус "ударом по башке"
24 апреля 2020, 18:10 • 32 • Политика
Белорусский лидер понял, почему человечество пострадало от новой заразы
Если бы люди заботились о природе и экологии, никакие эпидемии им были бы не страшны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по поводу лесного хозяйства в пятницу, 24 апреля.
"Если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли", – подчеркнул он.
Лукашенко напомнил подчиненным, что в республике нет столько нефти и газа, как в России, поэтому главное богатство Белоруссии – это "земля, лес и людские руки". "Но к этому богатству мы относимся… безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом", – сделал вывод Лукашенко. Видеофрагмент совещания опубликован на телеграм-канале "Пул первого".
Ранее лидер Белоруссии заявлял, что окружающие страны излишне паникуют из-за коронавируса, поэтому принимают избыточные ограничительные меры и наносят удар не только по собственной экономике, но и по белорусской. В отличие от них, Минск не стал вводить карантин и отказался закрывать границы.
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