Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал ...
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов
«Суки нерусские. Рада кишит коронавирусом» – депутат
Главная / Политика

Лукашенко признал коронавирус "ударом по башке"

24 апреля 2020, 18:10  •  32 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский лидер понял, почему человечество пострадало от новой заразы
Если бы люди заботились о природе и экологии, никакие эпидемии им были бы не страшны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по поводу лесного хозяйства в пятницу, 24 апреля.
"Если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли", – подчеркнул он.
Лукашенко напомнил подчиненным, что в республике нет столько нефти и газа, как в России, поэтому главное богатство Белоруссии – это "земля, лес и людские руки". "Но к этому богатству мы относимся… безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом", – сделал вывод Лукашенко. Видеофрагмент совещания опубликован на телеграм-канале "Пул первого".
Ранее лидер Белоруссии заявлял, что окружающие страны излишне паникуют из-за коронавируса, поэтому принимают избыточные ограничительные меры и наносят удар не только по собственной экономике, но и по белорусской. В отличие от них, Минск не стал вводить карантин и отказался закрывать границы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
24 апреля 2020, 06:10
"Жратвы осталось на два дня - это Москва. Собянин хочет так по всей России?": Делягин жёстко высказался о пропусках
24 апреля 2020, 10:10
"Горбачёва надо судить за один только Калининград": Военный историк о преступлении, давшем козыри Латвии
24 апреля 2020, 03:10
Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова после скандала в аэропорту
24 апреля 2020, 06:10
Пожары бушуют, пандемия свирепствует, а они - "Крым!": Захарова заявила, что поражена нотами Киева
24 апреля 2020, 08:10
"Им угрожает опасность": Суд Гааги оставил в секрете личности 12 свидетелей по делу MH17
24 апреля 2020, 00:10
"Нам, москвичам, QR-коды выписали? Займитесь мигрантами!": В эфире федерального ТВ указали на проблему Собянина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 апреля 2020, 07:10
«Украина – это торпеда для Польши» – киевский эксперт
22 апреля 2020, 07:10
В Эстонии признали, что Крым - русский. Что случилось с "кастрюльным" конгрессом"?
23 апреля 2020, 02:10
Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов
21 апреля 2020, 16:10
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководству
22 апреля 2020, 16:35
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал Ковтуна с шоу
18 апреля 2020, 13:10
Европа возвращает гастарбайтеров – работать некому
19 апреля 2020, 12:10
Россия сыграла минорную "ноту" Норвегии из-за Шпицбергена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.