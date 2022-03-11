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Лукашенко привёз Путину карту нападения Украины на Белоруссию
11 марта 2022, 15:15 • 106 • Политика
Александр Лукашенко привёз Владимиру Путину карту нападения Украины на Белоруссию. По словам Лукашенко, спецоперация России сбила все планы Киева.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Одной из главных тем, безусловно, стала спецоперация России на Украине.
Владимир Путин сообщил Лукашенко, что в переговорном процессе с Украиной есть "определённые сдвиги". Раскрывать детали публично не стал. Однако известно, что Украина готова принять свой нейтральный статус. Кроме того, в интервью западным журналистам президент Владимир Зеленский отмечал, что не против говорить о независимости Донбасса и признании Крыма. Впрочем, на украинскую аудиторию тут же сделали опровержение этой информации.
Александр Лукашенко на переговоры с Путиным привёз карту, раскрывающую планы нападения на Белоруссию. По словам Лукашенко, планировался удар Украины по белорусским позициям. Однако планы сбила спецоперация России.
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