Лукашенко привёз Путину карту нападения Украины на Белоруссию

Александр Лукашенко привёз Владимиру Путину карту нападения Украины на Белоруссию. По словам Лукашенко, спецоперация России сбила все планы Киева.

Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Одной из главных тем, безусловно, стала спецоперация России на Украине.

Владимир Путин сообщил Лукашенко, что в переговорном процессе с Украиной есть "определённые сдвиги". Раскрывать детали публично не стал. Однако известно, что Украина готова принять свой нейтральный статус. Кроме того, в интервью западным журналистам президент Владимир Зеленский отмечал, что не против говорить о независимости Донбасса и признании Крыма. Впрочем, на украинскую аудиторию тут же сделали опровержение этой информации.

Александр Лукашенко на переговоры с Путиным привёз карту, раскрывающую планы нападения на Белоруссию. По словам Лукашенко, планировался удар Украины по белорусским позициям. Однако планы сбила спецоперация России.