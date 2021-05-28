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Лукашенко привез Путину чемодан с секретными документами о ситуации с самолетом Ryanair

28 мая 2021, 20:30  •  131 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии пообещал рассказать о неких людях и подробностях инцидента
Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Перед началось разговора тет-а-тет президенты России и Белоруссии обсудили ситуацию вокруг экстренной посадки самолета Ryanair. 
Так, Батька заявил, что Запад пытается раскачать ситуацию в стране до того состояния, которое было в августе 2020 года. Также Лукашенко сообщил, что привез Путину дипломат с документами с данными по этому инциденту. Президент Белоруссии также пожаловался на блокаду Европой компании "Белавия", а также поблагодарил российского коллегу за поддержку в разговоре с Западом.
Путин, в свою очередь, отметил, что в 2003 году в Австрии по запросу США был экстренно посажен самолет с президентом Боливии, которого вывели оттуда. При этом тогда Запад промолчал. Также президент РФ подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации случился "всплеск эмоций" на Западе. 
Трансляция встречи шла в прямом эфире телеканала "Россия 24". 
Напомним, 23 мая в Минске экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. из-за сообщения о возможном минировании. На борту находился белорусский оппозиционер, создатель признанного в РБ экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали. После этого Запад пригрозил Белоруссии новыми санкциями, а также начал запрещать принимать самолеты, которые летят через воздушное пространство этой страны.

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