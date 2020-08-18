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Лукашенко привел в полную боеготовность войска на западе Белоруссии

18 августа 2020, 20:35  •  77 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: AP/TASS
Минобороны Республики проводит плановые полеты боевой авиации
Армия Белоруссии приведена в полную боевую готовность на западных рубежах Республики. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе совещания с членами Совета безопасности.
Глава государства отметил, что на сегодняшний момент складывается непростая ситуация не только внутри Белоруссии, но и за ее пределами, особенно на границах Республики.
"Появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит", – цитирует "Белта" бацьку.
По его словам, у Минобороны есть данные о скоординированной внешней угрозе в отношении Белоруссии.
"Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность", – сообщил Лукашенко.
Также оборонное ведомство отчиталось о выполнении плановых полетов военной авиации в рамках охраны госграницы страны. В небо поднимались на Ан-26 летчики 50-й смешанной авиабазы, на Як-130 пилоты 116-й штурмовой авиабазы, на Су-30СМ ассы 61-й истребительной авиабазы.
Помимо этого намечены боевые стрельбы ЗРК "Тунгуска" и "Игла".
Напомним, в течение сегодняшнего дня президенту России Владимиру Путину о ситуации в Белоруссии позвонили канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава Франции Эммануэль Макрон, председатель Евросовета Шарль Мишель и сам Лукашенко. Сообщалось, что скоро должен дозвониться и хозяин Белого дома Дональд Трамп, от которого уже потребовали приказать Путину, чтобы он "держался подальше" от нашей братской Республики.
А между тем белорусские оппозиционеры создали некий координационный совет по "трансферу" власти. Бацька уже оценил этот шаг как госпереворот.

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