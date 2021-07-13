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Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным

13 июля 2021, 12:55  •  129 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где у него состоится встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 13 июля, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.
Лидеры договорились о встрече 1 июля во время телефонного разговора.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь подтвердил информацию о запланированной встрече президентов.
Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась в конце мая в Сочи. Белорусский лидер провел в РФ два дня. Так, в первый день его визита состоялись официальные переговоры с Путиным, которые продлились пять часов.
В частности, стороны затронули вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия двух стран и борьбы с пандемией коронавируса. Также Путин и Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран организовать все аспекты воздушного сообщения с учетом наступающего периода отпусков и большого числа граждан Белоруссии, желающих приехать на Черноморское побережье России.
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