Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где у него состоится встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 13 июля, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.

Лидеры договорились о встрече 1 июля во время телефонного разговора.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь подтвердил информацию о запланированной встрече президентов.

Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась в конце мая в Сочи. Белорусский лидер провел в РФ два дня. Так, в первый день его визита состоялись официальные переговоры с Путиным, которые продлились пять часов.

В частности, стороны затронули вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия двух стран и борьбы с пандемией коронавируса. Также Путин и Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран организовать все аспекты воздушного сообщения с учетом наступающего периода отпусков и большого числа граждан Белоруссии, желающих приехать на Черноморское побережье России.