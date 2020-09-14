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Лукашенко прилетел к Путину в Сочи на закрытые переговоры

14 сентября 2020, 12:30  •  90 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Общение пройдет без присутствия делегаций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Встреча лидеров в понедельник, 14 сентября, пройдет в Сочи.
Как сообщает телеграм-канал RIA_Kremlinpool, самолет Батьки приземлился в Адлере.
Лукашенко покинул территорию Республики впервые после выборов 9 августа, на которых победил с большим перевесом, что вызвало массовое недовольство оппозиции и граждан. Уличные акции протеста продолжаются больше месяца. Накануне к резиденции президента в Минске была стянута бронетехника.
Ожидается, что Лукашенко обсудит с Путиным, в первую очередь, пути урегулирования беспорядков в Республике. Как не раз указывали западные лидеры, белорусский глава отказывается разговаривать с ними по телефону, и Путин – чуть ли не единственный возможный посредник в международных переговорах в случае особого обострения обстановки. Но до сих пор Кремль придерживался довольно отстраненной позиции, это отметила даже лидер оппозиции РБ Светлана Тихановская. Эксперты связывают возможную более активную помощь Москвы Минску с перспективами интеграции.
Сам Лукашенко заявлял, что едет в Россию расставить точки над i по проблемным вопросам двусторонней повестки. Это Союзное государство, которое, по мнению Батьки, уже невозможно создать в том виде, какой задумывался изначально. Это рефинансирование госдолга РБ перед РФ в размере $1 млрд плюс спорные $330 млн недоплаты за газ.
Все эти вопросы крайне сложные и раньше не раз вызывали эмоциональную реакцию белорусского лидера. Сегодняшнюю встречу в Сочи Путин и Лукашенко проведут с глазу на глаз. Подписания документов не запланировано, сообщили в Кремле. Пресс-конференции по итогам тоже не ожидается.

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