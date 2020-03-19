Лукашенко приказал вывезти русских из Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вывезти из Польши граждан России, застрявших из-за закрытия границ. Правда, поручение он отдал в свойственной манере. Сначала сказал, что русские - братья, и оставлять в беде соседей нельзя. А затем напомнил о конфликтах между Россией и Белоруссией.

"Коль у наших границ скопилось огромное количество граждан России, Игорь Петрович, вам поручение персональное, - обратился Лукашенко к главе администрации президента Игорю Сергеенко. - Привлекайте кого хотите, но надо вывезти их из Польши и помочь им добраться на родину. Это не дело, что наши братья там сидят понятно в какой ситуации..."

А дальше Лукашенко продолжил.

"Надо им помочь. Как бы у нас не складывались отношения с властями российскими, люди ни в чём не виноваты".

Напомним, основной конфликт с Россией у Лукашенко возник из-за его желания закупать ресурсы ниже рыночной стоимости. Москва готова идти на ряд уступок, однако условия Лукашенко по многим параметрам кажутся неприемлемыми.