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Лукашенко приказал вывезти русских из Польши

19 марта 2020, 23:35  •  103 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал вывезти русских из Польши. Сейчас граждане России "застряли" у соседей и не могут попасть домой, поскольку страну закрыли из-за коронавируса, пояснил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вывезти из Польши граждан России, застрявших из-за закрытия границ. Правда, поручение он отдал в свойственной манере. Сначала сказал, что русские - братья, и оставлять в беде соседей нельзя. А затем напомнил о конфликтах между Россией и Белоруссией.
"Коль у наших границ скопилось огромное количество граждан России, Игорь Петрович, вам поручение персональное, - обратился Лукашенко к главе администрации президента Игорю Сергеенко. - Привлекайте кого хотите, но надо вывезти их из Польши и помочь им добраться на родину. Это не дело, что наши братья там сидят понятно в какой ситуации..."
А дальше Лукашенко продолжил.
"Надо им помочь. Как бы у нас не складывались отношения с властями российскими, люди ни в чём не виноваты".
Напомним, основной конфликт с Россией у Лукашенко возник из-за его желания закупать ресурсы ниже рыночной стоимости. Москва готова идти на ряд уступок, однако условия Лукашенко по многим параметрам кажутся неприемлемыми.

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