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Лукашенко приказал перебросить военных: Белоруссия прикрывает западные рубежи

16 августа 2020, 17:15  •  92 • Политика
Белоруссия прикрывает западные рубежи. Так, президент страны Александр Лукашенко приказал перебросить военных из Витебска в Гродно из-за напряжённой обстановки у границ на этом направлении. Он поделился беспокойством в связи с учениями НАТО на территории Литвы и Польши.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с членами Центра стратегического управления оборонного ведомства страны отдал распоряжение по поводу передислокации армейских подразделений.
В ходе заседания он поделился беспокойством в связи с военными испытаниями частей НАТО, которые в настоящее время проводятся на территории Литвы и Польши, передаёт местное государственное информагентство "БелТА".
В результате из-за напряжённой обстановки вблизи западных рубежей республики глава государства поручил осуществить переброску бригады десантников в город Гродно.
Подразделения воздушно-десантных сил будут направлены в западную часть страны из Витебска.
Лукашенко также заметил, что у Белоруссии есть достаточное количество ресурсов, чтобы успешно защитить граждан и обеспечить безопасность.

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