Лукашенко приказал перебросить военных: Белоруссия прикрывает западные рубежи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с членами Центра стратегического управления оборонного ведомства страны отдал распоряжение по поводу передислокации армейских подразделений.

В ходе заседания он поделился беспокойством в связи с военными испытаниями частей НАТО, которые в настоящее время проводятся на территории Литвы и Польши, передаёт местное государственное информагентство "БелТА".

В результате из-за напряжённой обстановки вблизи западных рубежей республики глава государства поручил осуществить переброску бригады десантников в город Гродно.

Подразделения воздушно-десантных сил будут направлены в западную часть страны из Витебска.

Лукашенко также заметил, что у Белоруссии есть достаточное количество ресурсов, чтобы успешно защитить граждан и обеспечить безопасность.