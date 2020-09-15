Лукашенко пригрозили Гаагским судом

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Президента хотят ограничить в финансовых операциях

Бывший кандидат на президентскую должность в Белоруссии Валерий Цепкало сообщил, что юристы из зарубежья готовят документы, необходимые для вызова в суд Гааги действующего лидера страны Александра Лукашенко. Оппозиционер считает, что против президента Республики и аппарата власти вполне реально ограничиться санкциями.

Цепкало уточнил, что ограничения,направленные против Минска, должны коснуться финансовых структур, аффилированных с президентом. Сейчас, добавил оппозиционер, эксперты собирают свидетельства очевидцев, которые пострадали во время протестных акций после президентской кампании в начале августа. Собранные документы, уточнил он, представят международной судебной инстанции.

Оппозиционер указал на то, что американская судебная система уже создала аналогичный прецедент: те, "кто были замешаны", уже не могут проводить никаких операций с финансами за рубежом. Попытка нарушить вынесенное судебное постановление приведет к списанию средств, в услуге будет отказано.

"Это касается не только заграницы, но и сделок с банковскими картами в Белоруссии", – заявил Цепкало на своем ЮТуб-канале.

Ранее Цепкало обратился к россиянам, попросив их помочь протестующим свергнуть действующего лидера Республики. Политик добавил, что установленный в стране режим является "оккупационным".