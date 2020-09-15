|
Лукашенко пригрозили Гаагским судом
15 сентября 2020, 11:25 • 147 • Политика
Президента хотят ограничить в финансовых операциях
Бывший кандидат на президентскую должность в Белоруссии Валерий Цепкало сообщил, что юристы из зарубежья готовят документы, необходимые для вызова в суд Гааги действующего лидера страны Александра Лукашенко. Оппозиционер считает, что против президента Республики и аппарата власти вполне реально ограничиться санкциями.
Цепкало уточнил, что ограничения,направленные против Минска, должны коснуться финансовых структур, аффилированных с президентом. Сейчас, добавил оппозиционер, эксперты собирают свидетельства очевидцев, которые пострадали во время протестных акций после президентской кампании в начале августа. Собранные документы, уточнил он, представят международной судебной инстанции.
Оппозиционер указал на то, что американская судебная система уже создала аналогичный прецедент: те, "кто были замешаны", уже не могут проводить никаких операций с финансами за рубежом. Попытка нарушить вынесенное судебное постановление приведет к списанию средств, в услуге будет отказано.
"Это касается не только заграницы, но и сделок с банковскими картами в Белоруссии", – заявил Цепкало на своем ЮТуб-канале.
Ранее Цепкало обратился к россиянам, попросив их помочь протестующим свергнуть действующего лидера Республики. Политик добавил, что установленный в стране режим является "оккупационным".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
147
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 сентября 2020, 22:10
|
09 сентября 2020, 06:55
|
12 сентября 2020, 22:55
|
12 сентября 2020, 03:40
|
09 сентября 2020, 22:30
|
12 сентября 2020, 11:55
|
15 сентября 2020, 00:25