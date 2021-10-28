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Лукашенко пригрозил Западу российской армией

28 октября 2021, 13:20  •  150 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
В Минске напомнили, что провокации стран ЕС на границе республики напрямую касаются Москвы
Защищать западные границы Белоруссии будет не только армия республики, но и Вооруженные силы России. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко в четверг, 28 октября.
На встрече в Минске с генпрокурором РФ Игорем Красновым Лукашенко обратил внимание на то, что западные соседи активно продвигают вооружения к границе с Белоруссией, пользуясь разными предлогами. В частности, Варшава объявила, что выставит танки для борьбы с нелегальным проникновением мигрантов из РБ.
Однако западные стран должны помнить, что границы Белоруссии – это и границы Союзного государства РБ и РФ. Поэтому отпор противники получат жесткий.
"Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко",
– пригрозил Лукашенко. Видеофрагмент переговоров публикует телеграм-канал "Пул Первого".
Ранее украинский эксперт обратил внимание на то, что теперь именно белорусский лидер активно продвигает новую военную доктрину Союзного государства России и Белоруссии, чтобы республика была прикрыта ядерным зонтиком РФ.

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