|
Лукашенко пригрозил Западу российской армией
28 октября 2021, 13:20 • 150 • Политика
В Минске напомнили, что провокации стран ЕС на границе республики напрямую касаются Москвы
Защищать западные границы Белоруссии будет не только армия республики, но и Вооруженные силы России. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко в четверг, 28 октября.
На встрече в Минске с генпрокурором РФ Игорем Красновым Лукашенко обратил внимание на то, что западные соседи активно продвигают вооружения к границе с Белоруссией, пользуясь разными предлогами. В частности, Варшава объявила, что выставит танки для борьбы с нелегальным проникновением мигрантов из РБ.
Однако западные стран должны помнить, что границы Белоруссии – это и границы Союзного государства РБ и РФ. Поэтому отпор противники получат жесткий.
"Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко",
– пригрозил Лукашенко. Видеофрагмент переговоров публикует телеграм-канал "Пул Первого".
Ранее украинский эксперт обратил внимание на то, что теперь именно белорусский лидер активно продвигает новую военную доктрину Союзного государства России и Белоруссии, чтобы республика была прикрыта ядерным зонтиком РФ.
Подпишитесь на нас
150
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 октября 2021, 07:40
|
22 октября 2021, 12:40
|
26 октября 2021, 05:55
|
24 октября 2021, 19:30
|
25 октября 2021, 03:05
|
23 октября 2021, 09:40
|
23 октября 2021, 00:20