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Лукашенко пригрозил Западу размещением ядерного оружия

30 ноября 2021, 19:30  •  156 • Политика
Александр Лукашенко . Фото: president.gov.by
Минск ответит встречными мерами
Белоруссия готова предложить Российской Федерации свою территорию для размещения ядерного вооружения, если подобное оружие окажется в пределах Польши усилиями Североатлантического альянса. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко.
Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг указал, что отказ официального Берлина от размещения ядерного вооружения приведет к тому, что НАТО разместит его на территории иных европейских государств, среди которых, вполне вероятно, окажутся восточные страны из Европейского союза.
Позднее высказывание генсека НАТО прокомментировал президент Белоруссии, заявивший о том, что готов ответить Западу зеркальными мерами. Лукашенко выразил готовность обратиться за соответствующей просьбой к Путину.
Президент Белоруссии также заявил, отвечая на уточнящий вопрос, о каких именно системах идет речь, что белорусская сторона обговорит все детали с российскими коллегами по этому поводу. Минск готов разместить наиболее эффективное, в зависимости от условий соприкосновения, вооружение – действующие власти готовы к подобному развитию событий.
"Как рачительный, извините, хозяин, я ничего не разрушал", – сообщил Лукашенко в интервью для РИА "Новости".
Как отмечает источник, после распада Советского Союза в Белоруссии сохранялись заряды к межконтинентальным "Тополям" с сотнями тактических боеголовок. По итогам подписания договора ДНЯО республика вывела ядерное оружие.
В российском МИД заявили, комментируя угрозы Столтенберга, что для Альянса акт Россия-НАТО, подписанный 25 лет назад, уже не существует.

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