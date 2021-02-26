Лукашенко пригрозил уволить собственного сына из-за президентских амбиций

Александр Лукашенко. Фото: 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by/ru

Старшему наследнику подыскали новую должность

Александр Лукашенко прояснил слухи вокруг передачи президентского кресла своему старшему сыну Виктору. Глава Белоруссии сделал заявление во время Олимпийского собрания НОК.

Как передает БЕЛТА, Виктора Лукашенко, который до этого был первым вице-президента Национального олимпийского комитета, избран Олимпийским собранием на пост президента НОК. Однако до этого на эту должность предлагали и самого президента РБ.

"Попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына", – сообщил Лукашенко.

Президент отметил, что возглавлял комитет в самые сложные годы, стараясь не потерять спорт. Сейчас же правильным решением будет отдать эту должность сыну, поскольку, полагает он, из этого можно будет "извлечь какие-то положительные вещи".

Следом Лукашенко решил прокомментировать слухи по поводу другой передачи должности – уже президента страны. Он заявил, что подобного в его семье никогда не обсуждалось и обсуждаться не будет.

"Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника Президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями", – заявил Александр Лукашенко.

Вице-президентом НОК на Олимпийском собрании был переизбран Дмитрий Довгаленок. При этом пост первого вице-президента НОК Виктор Лукашенко решил ликвидировать.

