Лукашенко пригрозил ударом по экономике Латвии и Литвы

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент Белоруссии обдумал ответные санкции против стран Прибалтики

Отношения Белоруссии и Прибалтики становятся все напряженнее и способны достичь отрицательного пика. Торговые связи между ними могут окончательно разорваться, невзирая на вред для всех сторон. В частности, сегодня президент Александр Лукашенко задумал приняться за перевоз грузов из Латвии и Литвы. Он уверен, что этот транзит скоро понесет большие убытки.

Почти 40% фур, идущих из Литвы и Латвии – это, по его словам, огромный объем. Стоит сократить его, и две прибалтийские страны недополучат около четверти грузов, что нанесет ощутимый удар по экономикам двух государств, отметил белорусский лидер, выслушав доклад председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько.

Минск и Москва обдумывают, как перенаправить белорусские нефтепродукты, калийные удобрения и другие товары с прибалтийских маршрутов на порт в Ленинградской области РФ, напомнил Лукашенко.

И спросил у собеседника, что может по этому поводу порекомендовать таможенный комитет. Благодаря мощным логистическим центрам многие услуги, которые оказываются, к примеру, в Литве, могут оказать и в Белоруссии, отметил президент, пишет БелТА..

Ранее Белоруссия зеркально ответила странам Прибалтики на расширение санкций. Минск вводит ограничительные меры против чиновников Латвии, Литвы и Эстонии, сообщили в МИД Республики.



В конце августа, по решению президента, были закрыты некоторые границы и погранпункты, в том числе с Литвой. В ответ Вильнюс пригрозил Минску проблемами.