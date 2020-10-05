|
Лукашенко пригрозил ударом по экономике Латвии и Литвы
05 октября 2020, 14:30 • 346 • Политика
Президент Белоруссии обдумал ответные санкции против стран Прибалтики
Отношения Белоруссии и Прибалтики становятся все напряженнее и способны достичь отрицательного пика. Торговые связи между ними могут окончательно разорваться, невзирая на вред для всех сторон. В частности, сегодня президент Александр Лукашенко задумал приняться за перевоз грузов из Латвии и Литвы. Он уверен, что этот транзит скоро понесет большие убытки.
Почти 40% фур, идущих из Литвы и Латвии – это, по его словам, огромный объем. Стоит сократить его, и две прибалтийские страны недополучат около четверти грузов, что нанесет ощутимый удар по экономикам двух государств, отметил белорусский лидер, выслушав доклад председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько.
Минск и Москва обдумывают, как перенаправить белорусские нефтепродукты, калийные удобрения и другие товары с прибалтийских маршрутов на порт в Ленинградской области РФ, напомнил Лукашенко.
И спросил у собеседника, что может по этому поводу порекомендовать таможенный комитет. Благодаря мощным логистическим центрам многие услуги, которые оказываются, к примеру, в Литве, могут оказать и в Белоруссии, отметил президент, пишет БелТА..
Ранее Белоруссия зеркально ответила странам Прибалтики на расширение санкций. Минск вводит ограничительные меры против чиновников Латвии, Литвы и Эстонии, сообщили в МИД Республики.
В конце августа, по решению президента, были закрыты некоторые границы и погранпункты, в том числе с Литвой. В ответ Вильнюс пригрозил Минску проблемами.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
346
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 октября 2020, 01:15
|
03 октября 2020, 20:20
|
02 октября 2020, 04:00
|
02 октября 2020, 23:15
|
30 сентября 2020, 02:30
|
01 октября 2020, 03:15
|
29 сентября 2020, 19:10