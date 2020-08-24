Лукашенко пригрозил бунтующим учителям увольнением

Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Остальных педагогов глава страны обещал защитить от нападок

Учебный год в Белоруссии должен начаться 1 сентября, несмотря на ситуацию в Республике. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с главой Минобразования Игорем Карпенко в понедельник, 24 августа.

Он подчеркнул, что школы в Белоруссии - государственные, поэтому педагоги должны доносить до учащихся соответствующую идеологию. Кто с этим согласен и хочет работать, пусть идет и преподает. Если кто-то встал на сторону участников протестов и забастовок, их дело.

"Они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо", – подчеркнул Лукашенко.

И отметил, что с такими перебежчиками "надо разбираться". При этом тех учителей, кто сделает свой выбор в пользу образования детей, глава государства пообещал защитить от нападок и оскорблений со стороны протестантов.

Ранее Лукашенко распорядился закрыть с 24 августа госпредприятия, которые объявили о приостановке работы в связи с забастовкой.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа, на которых победил действующий лидер. Главные представители оппозиционных сил уехали за границу и оттуда комментируют события. На Западе рассчитывают, что руководство белорусским сопротивлением возьмет на себя Белый дом.