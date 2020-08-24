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Лукашенко пригрозил бунтующим учителям увольнением
24 августа 2020, 15:05 • 22 • Политика
Остальных педагогов глава страны обещал защитить от нападок
Учебный год в Белоруссии должен начаться 1 сентября, несмотря на ситуацию в Республике. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с главой Минобразования Игорем Карпенко в понедельник, 24 августа.
Он подчеркнул, что школы в Белоруссии - государственные, поэтому педагоги должны доносить до учащихся соответствующую идеологию. Кто с этим согласен и хочет работать, пусть идет и преподает. Если кто-то встал на сторону участников протестов и забастовок, их дело.
"Они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо", – подчеркнул Лукашенко.
И отметил, что с такими перебежчиками "надо разбираться". При этом тех учителей, кто сделает свой выбор в пользу образования детей, глава государства пообещал защитить от нападок и оскорблений со стороны протестантов.
Ранее Лукашенко распорядился закрыть с 24 августа госпредприятия, которые объявили о приостановке работы в связи с забастовкой.
Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа, на которых победил действующий лидер. Главные представители оппозиционных сил уехали за границу и оттуда комментируют события. На Западе рассчитывают, что руководство белорусским сопротивлением возьмет на себя Белый дом.
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