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Лукашенко придумал новый способ шантажа Евросоюза - эксперт

25 ноября 2021, 19:20  •  143 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Президент Белоруссии требует оплатить вывоз мигрантов
Отмена рейса Минск-Багдад, на котором мигранты должны были вернуться из Белоруссии на родину – это очередная попытка Александра Лукашенко шантажировать Евросоюз. Об этом заявил политолог Дмитрий Болкунец.
По его словам, президент Белоруссии предложил европейцам плачивать эвакуацию беженцев, чтобы заработать и на этой проблеме. Эксперт напомнил, что в четверг, 25 ноября, должен был прилететь самолет из Ирака, однако рейс отменили за неоплату. Причем, об этом сказал сам Лукашенко.
Политолог подчеркнул, что согласие Евросоюза на предложение белорусского правителя может стать разумным компромиссом для решения миграционного кризиса.
"Для Европы это не такая большая сумма, потому не исключаю, что они согласятся", – отметил Болкунец.
По его словам, что Лукашенко "включил заднюю", согласившись на вывоз беженцев из Минска в Багдад, после угрозы Варшавы перекрыть железнодорожное сообщение. Поэтому теперь президент Белоруссии будет добиваться выплат от ЕС, чтобы хоть как-то сохранить лицо, считает эксперт.
Напомним, ранее оппозиционный политик Павел Латушко предложил Евросоюзу стратегию по борьбе с Александром Лукашенко. Лидер НАУ призвал оказать на главу РБ санкционное давление и признать его террористом.

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