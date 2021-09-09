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Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным
09 сентября 2021, 13:35 • 151 • Политика
Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко прибыл в Москву. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Начался визит Лукашенко в Россию. Встреча с [президентом России Владимиром] Путиным — вечером», — говорится в заявлении.
Накануне в пресс-службе Кремля уточнили, что Путин и Лукашенко на предстоящих переговорах обсудят интеграционные процессы в рамках Союзного государства. Отмечалось, что планируется также обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня, включая текущую ситуацию в Афганистане.
2 сентября глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, что главной темой переговоров президентов станет обсуждение союзных программ. Он предположил, что будут приняты соответствующие решения по их дальнейшей реализации.
31 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии по итогам переговоров 9 сентября дадут пресс-конференцию. Разглашать детали предстоящих переговоров он не стал.
4 августа в Программе социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы отмечалось, что в стране поставлена задача по углублению интеграции с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов. Указывалось, что эффективными инструментами выступят совместные программы действий по конкретным сферам деятельности, а также углубление производственной кооперации и развитие регионального сотрудничества.
Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.
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