Лукашенко прибыл на границу с Польшей и поставил ультиматум

Александр Лукашенко на границе с Польшей встретился с беженцами и поставил ультиматум в связи с происходящим в последние дни миграционным кризисом. Главное, о чём говорил Лукашенко: выдворять Минск никого не станет, и людей в Германию придётся пропустить.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в лагерь беженцев на белорусско-польской границе и сделал ряд заявлений. Расскажем о репликах тезисно.

Лукашенко уверен, что проблема с беженцами может быть решена лишь в случае, если людей пропустят в Германию, то есть выполнят их просьбы. Более того, если прямо сейчас не принять меры к разрешению конфликта, споры разгорятся вновь с удвоенной силой - протесты на порядок мощнее начнутся и зимой, и весной, полагает Лукашенко.

Отдельно президент Белоруссии сказал, что польские силовики пытались вытеснить на границу около 400 беженцев, и это только за последние сутки. В общей сложности на территории Белоруссии сейчас находятся от 2 до 3 тысяч беженцев, добавил Лукашенко.

Насильно выдворять Минск никого не станет. Кроме того, Лукашенко добавил, что на эскалацию напряжённости с Польшей Белоруссия не пойдёт, поскольку главная цель - это создать гуманитарный коридор для беженцев.