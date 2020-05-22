Лукашенко превращает Белоруссию в "анти-Россию"

Александр Лукашенко. Фото: Андрей Покумейко/БелТА/ТАСС

Батька проводит в стране "ползучую литвинизацию"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко деятельно создает из Республики очередную "анти-Россию", где белорусов превратят в литвинов, для чего уже задействована пропаганда, а также переписывается история государства. Об этом заявил бывший лидер ополчения ДНР, реконструктор Игорь Стрелков.

Он отметил, что лично для него Белоруссия не является чужой, поскольку там проживает много его родственников, но отношение к бацьке и стране в целом у его двойственное.

С одной стороны, считает Стрелков, там "относительно сохранен порядок, она не разграблена так, как разграблены почти все остальные республики бывшего Советского Союза". Но с другой, Республика "деградирует вместе со всеми" – народ постепенно спивается, проблемы с демографией, а "пан Лукашенко ведет политику ползучей литвинизации". В последнем белорусский лидер достиг больших успехов, считает экс-ополченец Донбасса.

"Он окружил себя людьми, которые создают нацию литвинов, с соответствующим результатом. Давно создают", – цитирует "ПолитНавигатор" видеообщение Стрелкова в его блоге в "ВКонтакте".

По словам бывшего сотрудника ФСБ, как он о себе говорит, для превращения белорусов в другую нацию используется пропаганда, пишутся новые исторические работы и т.д. и т.п.

"Особенно это в так называемой богемии, в культурной среде, это уже почти победившая идея. Поэтому в целом линия Лукашенко ведет к созданию еще одной анти-России, но уже на базе Белоруссии, а не Украины", – констатировал Стрелков.

Добавим, за последние несколько дней он раздал два знаковых интервью: первое – одиозному украинскому представителю СМИ Дмитрию Гордону, чем вызвал бурю отрицательных эмоций в рядах местных ура-патриотов и радикалов; второе – британской Times, где взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров сбитого малайзийского самолета "Боинг" MH17 в июле 2014 года.

Одновременно, в своем видеоблоге Стрелков сообщил, что британское издание до безобразия сократило его ответы и смонтировало интервью в удобной для него форме, вырвав те места, где он возложил реальную вину за авиакатастрофу на Украину.

