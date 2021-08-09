Лукашенко предупредил жаждущий расправы над Донбассом Киев: "Закончится трагедией"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил ненавистников Донбасса в Киеве, которые размышляют о силовом способе разрешения конфликта в этом регионе. По словам главы республики, любые попытки Киева "закончатся трагедией".

Лукашенко отметил, что, какая бы ни была армия у Украины, "любая ваша попытка силой решить вопрос Донбасса закончится трагедией для Украины прежде всего".

"Я вас прошу, молю - выбросите это из головы", - сказал он, заметив, что в этом вопросе считает себя сведущим человеком.

Лукашенко также добавил, что в случае нападения Украины на Донбасс Белоруссия поддержки Киеву не окажет.