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Лукашенко предупредил жаждущий расправы над Донбассом Киев: "Закончится трагедией"
09 августа 2021, 14:55 • 159 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил ненавистников Донбасса в Киеве, которые размышляют о силовом способе разрешения конфликта в этом регионе. По словам главы республики, любые попытки Киева "закончатся трагедией".
Лукашенко отметил, что, какая бы ни была армия у Украины, "любая ваша попытка силой решить вопрос Донбасса закончится трагедией для Украины прежде всего".
"Я вас прошу, молю - выбросите это из головы", - сказал он, заметив, что в этом вопросе считает себя сведущим человеком.
Лукашенко также добавил, что в случае нападения Украины на Донбасс Белоруссия поддержки Киеву не окажет.
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