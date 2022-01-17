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Лукашенко предупредил об украинской опасности на границе - "похлеще НАТО"

17 января 2022, 13:15  •  217 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у границ республики Украина наращивает военный контингент и это "ещё похлеще, чем натовские военнослужащие".
Особо настораживает главу государства тот факт, что на границу с Белоруссией Украина стягивает не просто войска, а "подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". И эта опасность, по мнению президента Белоруссии, будет пострашнее солдат НАТО.
"Это ещё похлеще, чем натовские военнослужащие", - цитирует "Белта" слова Александра Лукашенко.
Президент также отметил, что наращивание украинских сил ведётся под эгидой борьбы с мигрантами. Однако он сильно сомневается, что последние вообще там окажутся, ведь из Незалежной даже сами украинцы бегут.
"Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут, - высказал свою точку зрения Лукашенко. - Они туда не идут и не собираются на Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Белоруссии".

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