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Лукашенко предупредил об угрозе независимости с Запада и Востока

15 января 2019, 17:39  •  119 • В России

Очередной повод для политической конспирологии выдал Александр Лукашенко, который уже заявлял на прошлой неделе, что суверенитет Белоруссии в наступившем году «будут пробовать на зуб». На этот раз Лукашенко напустил еще больше тумана. На совещании по согласованию назначений руководителей местных исполнительных и распорядительных органов в Минске он объявил, что 2019-й и 2020 годы для Белоруссии будут особыми, насыщенными политическими событиями.

- Беларусь и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости, - сказал Лукашенко. - Мы должны быть к этому готовы.

Президент Белоруссии добавил, что «если мы будем работать эффективно, никто нас не сдвинет с места». Но если белорусские чиновники не улучшат жизнь людей, то «никому этот суверенитет будет не нужен».

Что имел ввиду Лукашенко, говоря о «ревизии суверенитета» и с Запада, и с Востока — понять и просто, и не просто. С одной стороны, вроде бы ясно, что власти Белоруссии просто хотят получить побольше кредитов. Потому что в стране скоро выборы президента. А уровень жизни народа, как правило, прямо связан с результатами голосования. И Минску по большому счету все равно — кто эти кредиты даст, просят и у Запада, и у Востока. Правда, с Востока Белоруссия требует еще и дешевые нефть с газом. Причем не только для своих нужд, но и для перепродажи топлива за границу уже по ценам мировым.

И тут проблема - Запад обставляет свою помощь политическим условием — отдалиться от Востока. То есть, пойти по пути Украины. Что пахнет уже не улучшением жизни людей, а лихим майданом и обрушением всего — от памятников до экономики.

А Восток, вроде, и кредиты дает, и с их возвратом готов терпеть. И атомную станцию в Белоруссии строит тоже в кредит. И свой рынок для белорусских продуктов держит открытым (изредка ворча, что вместе с ними течет и санкционка из Европы и даже с Украины). Но лавочка с дешевой нефтью постепенно прикрывается: хотите внутрироссийских цен, тогда давайте наконец выполнять соглашения по Союзному государству. Это не значит сдавать суверенитет и кого-то поглощать. Ни Германия, ни Франция друг-друга не поглотили, они вполне себе независимы, со своими законами, армиями и президентом, канцлером. Но в одном Евросоюзе, с единой валютой, рынком и границами. А иначе это самое Союзное государство получается никаким не союзом, а ширмой для получения дешевой нефти.

В этом и заключается развилка для Минска.

Поэтому Лукашенко и говорит о «ревизии». А в начале января даже заявил, что Россия «рискует лишиться единственного союзника на западном направлении», если не удастся договориться о компенсации для Белоруссии потери дешевой нефти.

А, значит, его слова предназначены не столько белорусским чиновникам, сколько Москве? И никакого решения еще не принято, торг продолжается?

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