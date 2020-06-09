Лукашенко предупредил об активности боевиков в Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Обстановка в Республике накаляется на фоне избирательной кампании

В Белоруссии должна быть демократия без "беспредела". Такую задачу поставил президент Александр Лукашенко перед силовиками. По его мнению, зарубежные "хозяева с деньгами" хотят руками местных оппозиционеров раскачать ситуацию в стране, устраивая несанкционированные митинги.

"Потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей", – предупредил Лукашенко сотрудников органов нацбезопасности.

По его словам, допускать такого нельзя, чтобы не развилась ситуация как на Украине. Поэтому главная силовиков – "сохранить стабильность в стране".

"Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет", – подчеркнул Батька.

Очередные выборы президента Белоруссии должны состояться в августе 2020 года. Помимо Лукашенко, выдвинувшего свою кандидатуру на шестой срок, на должность главы государства претендуют несколько человек.

Одним из наиболее неожиданных соперников стала Светлана Тихановская. Точнее, баллотироваться собирался ее муж Сергей, но его задержали за несанкционированную акцию, и на выборы пошла жена.

По мнению экспертов, благодаря грамотно раздуваемой шумихе вокруг ареста супруга она может составить серьезную конкуренцию Лукашенко. Эксперты не исключают, что Тихановские – проект лояльного Западу окружения действующего президента.