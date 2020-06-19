Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели рукам...
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским ...
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
Главная / В России

Лукашенко «предотвратил майдан» и намекнул на «российский след»

19 июня 2020, 16:25  •  106 • В России

Конец недели в Белоруссии выдался жарким. С утра в пятницу стало известно, что задержанный вчера бизнесмен Виктор Бабарико, помещен в Следственный изолятор КГБ республики. Экс-главу принадлежащего российскому «Газпрому» «Белгазпромбанка» называют одним из основных конкурентов Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах. Официально он пока не зарегистрирован кандидатом, хотя и собрал рекордное для таких кампаний количество подписей избирателей.

Однако, по стечению обстоятельств, именно в этот момент у белорусской Фемиды к нему возникли вопросы. И Бабарико был обвинен в уклонении от уплаты налогов, махинациях с векселями и выводе средств за рубеж.

Кандидат в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

А чтобы это не было похоже на политическое преследование, действующий президент в пятницу объявил ни много, ни мало о предотвращении теракта. Никаких имен он не называл, но, судя по контексту, задержание топ-менеджмента «Белгазпромбанка» и срыв переворота – звенья одной цепи. По крайней мере, Батька хочет, чтобы это так выглядело.

- Нам удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Белоруссии - это не шутка и не запугивание, - план привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Белоруссии, - громогласно объявил Александр Григорьевич.

Ну теперь хоть понятно, кто для главы Комитета государственного контроля Ивана Тертеля. Он накануне, комментируя задержание Бабарико, заявил буквально следующее: «Мы знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше».

Так на кого же так толсто намекает Лукашенко?

- Подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний, безусловно, не могут быть голословными. Они должны подкрепляться какими-то аргументами, - холодно прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Интересы российских компаний, тем более наших экономических гигантов, конечно, всегда находятся под защитой государства. Это один из приоритетов защиты наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Белоруссии.

При этом Песков (словно специально для Александра Григорьевича) особо подчеркнул, что у Кремля нет фаворитов в белорусской избирательной кампании. И тут даже не понятно – насторожиться или вздохнуть с облегчением.

А пока Лукашенко пугает свой электорат 90-ми («в лаптях и без штанов, не могли купить бутылку какого-то молока, на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб»), недовольные арестом Бабарико белорусы вышли на улицу на «бархатный протест», выстроившись цепью вдоль дороги. Неужели и в этой акции в Минске увидят «российский след»?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
18 июня 2020, 20:55
Четверо погибших, в том числе ребёнок: что известно о стрельбе в квартире жилого дома на севере Москвы
19 июня 2020, 00:25
Статья Владимира Путина для National Interest: Подлинные уроки 75-летнего юбилея Второй Мировой
19 июня 2020, 01:25
Путин напомнил миру, из-за чего началась Вторая мировая война
19 июня 2020, 13:55
«Немцы очень боятся штыковых атак»: опубликованы архивные документы о первых днях Великой Отечественной войны
18 июня 2020, 22:25
Владимир Путин написал статью о Второй Мировой для американского издания National Interest
18 июня 2020, 22:55
«Позитивно оцениваем готовность противодействовать терроризму»: Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2020, 20:00
"Предательство было узаконено": Неудобная правда о 12 июня
19 июня 2020, 07:00
"Ликвидировали по личному приказу": Какую реакцию запустит смерть Игнатьева, предугадал журналист
14 июня 2020, 13:00
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фото
16 июня 2020, 19:00
Госпереворот и смещение Авакова: ЦРУ развернуло на Украине мощную кампанию - СМИ
14 июня 2020, 22:00
США растерялись: весь мир увидел их двойные стандарты (Обзор ИноСми)
12 июня 2020, 20:00
Граната, а не "Бук". Антипов представил доказательства, опровергающие версию Нидерландов
15 июня 2020, 03:00
Не треснет? Руководство Молдовы хочет русское Приднестровье за русские деньги
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.