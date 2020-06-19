Лукашенко «предотвратил майдан» и намекнул на «российский след»

Конец недели в Белоруссии выдался жарким. С утра в пятницу стало известно, что задержанный вчера бизнесмен Виктор Бабарико, помещен в Следственный изолятор КГБ республики. Экс-главу принадлежащего российскому «Газпрому» «Белгазпромбанка» называют одним из основных конкурентов Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах. Официально он пока не зарегистрирован кандидатом, хотя и собрал рекордное для таких кампаний количество подписей избирателей.

Однако, по стечению обстоятельств, именно в этот момент у белорусской Фемиды к нему возникли вопросы. И Бабарико был обвинен в уклонении от уплаты налогов, махинациях с векселями и выводе средств за рубеж.

Кандидат в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

А чтобы это не было похоже на политическое преследование, действующий президент в пятницу объявил ни много, ни мало о предотвращении теракта. Никаких имен он не называл, но, судя по контексту, задержание топ-менеджмента «Белгазпромбанка» и срыв переворота – звенья одной цепи. По крайней мере, Батька хочет, чтобы это так выглядело.

- Нам удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Белоруссии - это не шутка и не запугивание, - план привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Белоруссии, - громогласно объявил Александр Григорьевич.

Ну теперь хоть понятно, кто для главы Комитета государственного контроля Ивана Тертеля. Он накануне, комментируя задержание Бабарико, заявил буквально следующее: «Мы знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше».

Так на кого же так толсто намекает Лукашенко?

- Подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний, безусловно, не могут быть голословными. Они должны подкрепляться какими-то аргументами, - холодно прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Интересы российских компаний, тем более наших экономических гигантов, конечно, всегда находятся под защитой государства. Это один из приоритетов защиты наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Белоруссии.

При этом Песков (словно специально для Александра Григорьевича) особо подчеркнул, что у Кремля нет фаворитов в белорусской избирательной кампании. И тут даже не понятно – насторожиться или вздохнуть с облегчением.

А пока Лукашенко пугает свой электорат 90-ми («в лаптях и без штанов, не могли купить бутылку какого-то молока, на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб»), недовольные арестом Бабарико белорусы вышли на улицу на «бархатный протест», выстроившись цепью вдоль дороги. Неужели и в этой акции в Минске увидят «российский след»?

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