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Лукашенко предостерег от резни в Белоруссии: "События в Украине покажутся цветочками"
01 сентября 2020, 22:55 • 86 • Политика
Белорусский лидер Александр Лукашенко предостерёг от начала "резни" в Белоруссии. По его мнению, это произойдёт, если к власти в республике придёт оппозиция. "События в Украине покажутся цветочками", - заметил президент.
Белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил о последствиях, которые могут стать итогом прихода к власти в республике оппозиции.
В комментарии для сотрудников СМИ он заметил, что не стремится удержаться в кресле президента. Однако его беспокойство вызывают так называемые революционеры, которые своими действиями могут разорвать страну на мелкие части.
Именно поэтому он не может спокойно смотреть на то, как его оппоненты пытаются уничтожить то, что строилось десятилетиями, а также людей, которые принимали активное участие в возведении государства.
Приход же альтернативных сил к власти обратит все эти усилия в прах и разрушит безопасность в Белоруссии, уверен Лукашенко.
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