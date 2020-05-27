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Лукашенко предложил Украине свою помощь в захвате Донбасса
27 мая 2020, 19:55 • 60 • Украина
Последние критические высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко не случайно совпали по времени с обострением ситуации на Донбассе. Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан.
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