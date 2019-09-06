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Лукашенко предложил совместную Олимпиаду с Россией или Украиной

06 сентября 2019, 14:09  •  74 • Украина
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпиаду.
 
РИА Новости
 

«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что в Белоруссии уже готов ряд олимпийских объектов.

«В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь, в основном, летнюю — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», — добавил он.

В 2019 году Белоруссия приняла II Европейские игры. 

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