Лукашенко предложил Путину «снять все вопросы» к 8 декабря

А белорусская оппозиция собирает подписи за денонсацию Союзного договора

18 июля в Петербурге завершил свою работу VI Форум регионов России и Белоруссии на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России».

В день закрытия Форума перед началом пленарного заседания президенты России и Белоруссии провели рабочую встречу, на которой Александр Лукашенко предложил окончательно решить все проблемы в отношениях между двумя странами к декабрю 2019 года.

«В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий. Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате»,

– заявил глава Беларуси.

Со своей стороны Владимир Путин особо подчеркнул, что Беларусь «является самым близким стратегическим партнёром и союзником России», сотрудничество с которой идёт по всем направлениям, растут товарооборот и российские инвестиции в белорусскую экономику.

«В этом году у нас юбилей в декабре. Поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать всё, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано, по каким причинам. И выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития интеграции. Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдёт на пользу для того, чтобы двигаться дальше»,

– сказал президент России.

По словам Лукашенко, решения всех вопросов давно ждут не только журналисты и специалисты, но и обычные люди, следовательно, необходимо поторопиться.

«Что касается нас с Владимиром Владимировичем, президенты свой путь прошли. Мы не единожды встречались – и в Сочи, и в Москве, и в других местах. И нас даже подкритиковывали за то, что мы часто встречаемся и якобы не решаем. Мы всё решили – то, что намечали. Сейчас работают правительства. И программу уже выработали, которая, по правительственным оценкам, на 80-90% согласована»,

– цитирует Л укашенко пресс-служба президента Беларуси .

По его словам, времени до 8 декабря, когда Союзному договору исполнится 20 лет, достаточно, чтобы решить все проблемные вопросы.

Также Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за поездку по Валааму, где президенты могли пообщаться в неформальной обстановке.

«Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Наши истоки там. Наши корни там – нашей веры, крепких, настоящих людей. Я очень ценю, что вы вчера меня там провели и показали всё это. Мысль у меня была о том, как нам – белорусам – продолжить этот путь на Валааме и в других наших монастырях»,

– отметил президент Беларуси.

После встречи президенты двух стран приняли участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. На Форуме рассматривались вопросы развития сотрудничества между Беларусью и Россией в сферах экономики и торговли.

Выступая на пленарном заседании Форума, Александр Лукашенко ещё раз подчеркнул тот факт, что связи между регионами двух стран складывались десятилетиями, а у народов – общая история и культура.

«Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы её должны свято оберегать. Потому что это наше величайшее достояние. Когда нас на Западе критикуют – раньше больше, сейчас немножко меньше, – я им говорю: вы ещё с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории, а мы ещё от той тяжёлой войны за семь десятилетий не восстановились, поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим порой необоснованно в наш адрес»,

– заявил Лукашенко. Президент Белоруссии уверен, что на этих общих ценностях и необходимо формировать мировоззрение подрастающего поколения.

Рассказал Лукашенко и о проблемах интеграции. В то же время он отметил, что уже сегодня «тысячи белорусских и российских предприятий связаны производственной кооперацией».

«Стоит задача сохранить и приумножить достигнутые позитивные результаты работы в экономической сфере. Прикладной характер наших договорённостей на высшем уровне проявляется в развитии сотрудничества между регионами. Вообще руководителей регионов надо поблагодарить. Я часто об этом говорю: не было бы вас, сегодня о союзе Беларуси и России и разговоров бы не было. Именно вы в своё время спасли этот проект. И мы обязаны сегодня уже на новом этапе нашего развития сделать всё, чтобы этот проект не просто сохранить, а приумножить, о чём мы сегодня и говорили с президентом России»,

– рассказал Александр Лукашенко. По его мнению, суть интеграции в том, чтобы «заботясь о жизненных интересах своих граждан, объединить усилия для достижения социально-экономического прогресса обоих государств».

А пока Александр Григорьевич выступал в Санкт-Петербурге, в Минске появился призыв подписать петицию о денонсации Союзного договора.

«Договор о создании Союзного государства полностью исчерпал себя, так и не достигнув задекларированных почти 20 лет назад целей. Успешное межгосударственное сотрудничество сегодня полностью обеспечивается двусторонними соглашениями между Белоруссией и Россией, а более широкое экономическое сотрудничество наших стран реализуется в рамках ЕАЭС», – написала депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая на своей странице в социальной сети Facebook. Она отметила, что может внести проект соответствующего закона о расторжении договора, но для этого ей требуется народная поддержка

«Решение в любом случае будет приниматься Национальным собранием. Для исключения существующих и возможных других, в первую очередь политических рисков для нашей страны, Договор о создании Союзного государства должен быть денонсирован. Если вы поддерживаете эту позицию, подпишите, пожалуйста, петицию», – призвала депутат.

Петиция же уже размещена на сайте change.org, в ней содержится требование «денонсировать договор о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года». На 18 июля под петицией подписались уже более трёх тысяч человек. Однако, если учесть, что петиция создана более двух месяцев назад, то это мизер.

Напомним, Анна Канопацкая уже призывала отказаться от Союзного договора, выступая с разными инициативами по этому поводу, однако пока ни одна из них не нашла поддержки ни среди народа Белоруссии, ни среди власти.