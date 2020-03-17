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Лукашенко предложил поделить Россию, потому что "огромная - полмира"

17 марта 2020, 14:35  •  187 • В мире
Россия закрыла в понедельник, 16 марта, границу с Белоруссией. На такое решение российских властей Александр Лукашенко обиделся. Белорусский президент недоумевает, почему надо было "отрезать" Белоруссию. Лучше бы Россию поделили, по регионам границы позакрывали, ведь "она огромная - полмира", заявил он.
Решение о закрытии российско-белорусской границы для перемещения людей принял сегодня глава правительства Михаил Мишустин. Причина понятна - распространение коронавируса. Тем более что в соседней республике проживает огромное количество китайцев.
Тем не менее, как считает Лукашенко, Москва с Минском обошлась очень недружественно, а ведь "Россия полыхает от коронавируса", в то время как в Белоруссии "всё спокойно".
Об этом белорусский лидер заявил на совещании. По его словам, "мир сошёл с ума от коронавируса", однако для Белоруссии это и не самое главное, и не самое страшное - переживали и более сложные эпидемии - от свиного гриппа до атипичной пневмонии.

"Белорусы - просто молодцы"

Лукашенко уверен в том, что белорусские медики уже давно принимают точечные меры, и сами белорусы в целом адекватно реагируют на ситуацию.
"Белорусы - просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства", - сказал глава государства.
При этом Лукашенко отметил, что "не было бы счастья, да несчастье помогло" - белорусы начали соблюдать гигиену.
"Ну хоть научили нас ухаживать за собой, тех, кто не умел вовремя руки мыть, полоскать и прочее. Это тоже полезно. Но не надо никакой паники. Надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!" - цитирует его "Белта".

"Россия полыхает от коронавируса"

Похвалив белорусов и местных медиков, Лукашенко перешёл к другому вопросу, который для него оказался очень обидным: Москва решили закрыть свои границы с республикой. По его мнению, надо было сделать наоборот: это Минск должен был отгородиться от "России, которая полыхает от коронавируса".
"Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная - полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях?" - заявил он.

"Заметили успехи и решили проспонсировать"

Как рассказал на совещании Александр Лукашенко, недавно Москва предложила Минску принять три тысячи тестов на выявление коронавируса. По его словам, белорусские власти от такого предложения "просто растерялись" - мол, "откуда такая доброта".
Ведь ещё совсем недавно не могли и "ложку нефти поделить", а тут вдруг предлагают тесты". Скорее всего, заявил Лукашенко, в России заметили "успешный опыт медиков Белоруссии на западном направлении" и таким образом решили их "проспонсировать".
"То есть признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам - и материально, и людскими ресурсами, у нас школа одна, и вирусологи одни и те же. Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали", - заявил Лукашенко.

У фейка о "полыхающей от коронавируса России" есть причины

Лукашенко неоднократно с гордостью говорил о сотрудничестве Белоруссии и Китая. По его словам, "масштаб тут огромный". В соседней республике действительно сейчас достаточно много представителей Поднебесной - они работают и учатся в Белоруссии, однако государство не предпринимает по этому поводу никаких мер - ни по предотвращению эпидемии, ни по организации карантина.
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Лукашенко должен понимать уровень угрозы в рамках "коронавирусной паники" хотя бы для психологического настроения населения, считает эксперт.
Мне приходилось получать письма от белорусов, которые постоянно выражали недоумение или гнев по поводу того, что у них в стране не предпринимают абсолютно никаких карантинных мер. Хотя бы для самоуспокоения. А также по поводу того, что Белоруссия высылала в Китай гуманитарную помощь, которую закупала или производила на китайские же кредиты. В результате чего в Белоруссии часто было невозможно купить те же самые маски, - рассказал Богдан Безпалько в интервью Царьграду.
Что же касается непосредственно слов белорусского лидера, то эксперт связывает их с наступлением предвыборного года. Это вынуждает Лукашенко постоянно оправдывать наличие проблем в стране происками некоего внешнего врага.
В избирательный год ему постоянно нужно обрушивать гнев на внешнего врага, ему постоянно нужно указывать на внешний фактор как на источник всех бед Белоруссии. Экономических, политических, соответственно, теперь уже и вирус, и карантинные меры попали сюда в этой связи, - считает он.
Поэтому эксперт призывает не обращать особого внимания на заявления президента Белоруссии. Они в первую очередь направлены на внутреннюю аудиторию, подчёркивает Богдан Безпалько.

Эпидемия - как "манна небесная" для Лукашенко

Несколько дней назад президент Белоруссии, почувствовав себя плохо, упал в обморок. Сразу появились слухи о том, что Александр Григорьевич подхватил "коронавирус". А после того как стало известно о возможном переносе "Большого разговора с президентом" на неопределённый срок", эти слухи только усилились.
Эпидемия коронавируса и массовое волнение вокруг этой темы может помочь белорусскому лидеру в политических вопросах, считает политолог, специалист по отношениям России и Белоруссии Андрей Суздальцев. По его мнению, информация об обмороке может быть спекуляцией на фоне пандемии.
Власти Белоруссии, с одной стороны, хотят показать, что "очень правильная, мудрая политика Лукашенко спасает народ от коронавируса", считает политолог, отмечая, что "на самом деле нет".
С другой стороны, политический соблазн колоссальный - использовать эту эпидемию для того, чтобы вообще отложить выборы, вообще их сдвинуть, - заявил Суздальцев в беседе с Царьградом.
Например, продолжил эксперт, можно "ввести чрезвычайное положение какое-нибудь и так далее". Он подчеркнул, что на данный момент Минск ещё не определился, какую тактику ему выбрать.
Конечно, в их понимании, такого рода стихийные явления - они манна небесная. Тут они выступают в роли такого, знаете, героя на коне, который всё решает одним махом. Почти божественно. Ну, естественно… Поэтому им хочется воспользоваться, - сказал он и добавил, что имиджевый вопрос их также "душит".

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