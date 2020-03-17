Лукашенко предложил поделить Россию, потому что "огромная - полмира"

Решение о закрытии российско-белорусской границы для перемещения людей принял сегодня глава правительства Михаил Мишустин. Причина понятна - распространение коронавируса. Тем более что в соседней республике проживает огромное количество китайцев.

Тем не менее, как считает Лукашенко, Москва с Минском обошлась очень недружественно, а ведь "Россия полыхает от коронавируса", в то время как в Белоруссии "всё спокойно".

Об этом белорусский лидер заявил на совещании. По его словам, "мир сошёл с ума от коронавируса", однако для Белоруссии это и не самое главное, и не самое страшное - переживали и более сложные эпидемии - от свиного гриппа до атипичной пневмонии.

"Белорусы - просто молодцы"

Лукашенко уверен в том, что белорусские медики уже давно принимают точечные меры, и сами белорусы в целом адекватно реагируют на ситуацию.

"Белорусы - просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства", - сказал глава государства.

При этом Лукашенко отметил, что "не было бы счастья, да несчастье помогло" - белорусы начали соблюдать гигиену.

"Ну хоть научили нас ухаживать за собой, тех, кто не умел вовремя руки мыть, полоскать и прочее. Это тоже полезно. Но не надо никакой паники. Надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!" - цитирует его "Белта".

"Россия полыхает от коронавируса"

Похвалив белорусов и местных медиков, Лукашенко перешёл к другому вопросу, который для него оказался очень обидным: Москва решили закрыть свои границы с республикой. По его мнению, надо было сделать наоборот: это Минск должен был отгородиться от "России, которая полыхает от коронавируса".

"Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная - полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях?" - заявил он.

"Заметили успехи и решили проспонсировать"

Как рассказал на совещании Александр Лукашенко, недавно Москва предложила Минску принять три тысячи тестов на выявление коронавируса. По его словам, белорусские власти от такого предложения "просто растерялись" - мол, "откуда такая доброта".

Ведь ещё совсем недавно не могли и "ложку нефти поделить", а тут вдруг предлагают тесты". Скорее всего, заявил Лукашенко, в России заметили "успешный опыт медиков Белоруссии на западном направлении" и таким образом решили их "проспонсировать".

"То есть признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам - и материально, и людскими ресурсами, у нас школа одна, и вирусологи одни и те же. Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали", - заявил Лукашенко.

У фейка о "полыхающей от коронавируса России" есть причины

Лукашенко неоднократно с гордостью говорил о сотрудничестве Белоруссии и Китая. По его словам, "масштаб тут огромный". В соседней республике действительно сейчас достаточно много представителей Поднебесной - они работают и учатся в Белоруссии, однако государство не предпринимает по этому поводу никаких мер - ни по предотвращению эпидемии, ни по организации карантина.

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Лукашенко должен понимать уровень угрозы в рамках "коронавирусной паники" хотя бы для психологического настроения населения, считает эксперт.

Мне приходилось получать письма от белорусов, которые постоянно выражали недоумение или гнев по поводу того, что у них в стране не предпринимают абсолютно никаких карантинных мер. Хотя бы для самоуспокоения. А также по поводу того, что Белоруссия высылала в Китай гуманитарную помощь, которую закупала или производила на китайские же кредиты. В результате чего в Белоруссии часто было невозможно купить те же самые маски, - рассказал Богдан Безпалько в интервью Царьграду.

Что же касается непосредственно слов белорусского лидера, то эксперт связывает их с наступлением предвыборного года. Это вынуждает Лукашенко постоянно оправдывать наличие проблем в стране происками некоего внешнего врага.

В избирательный год ему постоянно нужно обрушивать гнев на внешнего врага, ему постоянно нужно указывать на внешний фактор как на источник всех бед Белоруссии. Экономических, политических, соответственно, теперь уже и вирус, и карантинные меры попали сюда в этой связи, - считает он.

Поэтому эксперт призывает не обращать особого внимания на заявления президента Белоруссии. Они в первую очередь направлены на внутреннюю аудиторию, подчёркивает Богдан Безпалько.

Эпидемия - как "манна небесная" для Лукашенко

Несколько дней назад президент Белоруссии, почувствовав себя плохо, упал в обморок. Сразу появились слухи о том, что Александр Григорьевич подхватил "коронавирус". А после того как стало известно о возможном переносе "Большого разговора с президентом" на неопределённый срок", эти слухи только усилились.

Эпидемия коронавируса и массовое волнение вокруг этой темы может помочь белорусскому лидеру в политических вопросах, считает политолог, специалист по отношениям России и Белоруссии Андрей Суздальцев. По его мнению, информация об обмороке может быть спекуляцией на фоне пандемии.

Власти Белоруссии, с одной стороны, хотят показать, что "очень правильная, мудрая политика Лукашенко спасает народ от коронавируса", считает политолог, отмечая, что "на самом деле нет".

С другой стороны, политический соблазн колоссальный - использовать эту эпидемию для того, чтобы вообще отложить выборы, вообще их сдвинуть, - заявил Суздальцев в беседе с Царьградом.

Например, продолжил эксперт, можно "ввести чрезвычайное положение какое-нибудь и так далее". Он подчеркнул, что на данный момент Минск ещё не определился, какую тактику ему выбрать.