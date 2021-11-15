Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Русский палач» оказался украинским агентом
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
Главная / Политика

Лукашенко предложил отправить беженцев на самолетах "Белавиа" прямиком в Германию

15 ноября 2021, 14:15  •  127 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Батька усиленно ищет решение миграционного кризиса
Ситуация со скоплением беженцев на польско-белорусской границе становится все тревожнее. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов пойти на многое, чтобы разобраться с этой проблемой. Например, президент не против отправить всех несчастных прямо в Германию самолетами "Белавиа", минуя агрессивно настроенных поляков.
Известно, что на протяжении долгого времени Европа, а в особенности ФРГ, громко разглагольствовала о том, что готова принять в свои объятия всех беженцев мира. Однако, когда дело коснулось людей, пришедших с территории Белоруссии, позиция западных государств почему-то резко изменилась.
Впрочем, Лукашенко напомнил, что недавно Мюнхен заявил о возможности принять беженцев на своей территории. Однако немцы почему-то непременно хотят, чтобы на территории Польши был организован гуманитарный коридор, чему противятся сами поляки. Лукашенко предлагает обойти эти условности и отправить беженцев на белорусских самолетах "Белавиа" прямиком в Мюнхен.
При этом Батька добавил, что белорусская сторона пытается уговорить мигрантов вернуться в их родные государства. Однако несчастные, замученные люди не соглашаются на это, так как дома их ждет разруха и нищета. Мигранты готовы идти до конца и ни за что не вернутся в разграбленные страны.
При этом Лукашенко также подчеркнул, что Минск абсолютно не заинтересован в проблемах на своих рубежах. Белоруссии данный конфликт совсем не нужен, в отличие от той же Польши, которая таким образом пытается решить свои внутренние проблемы с центральными властями Евросоюза.
Кроме того, белорусский лидер убежден, что зарубежные политики начали откровенную вакханалию вокруг ситуации с мигрантами ради того, чтобы вовлечь в этот конфликт Россию.
При этом Лукашенко заявил, что "отступать ему некуда", и он обязательно нанесет ответный удар по недоброжелателям. Так Батька отреагировал на бесконечные угрозы со стороны западных государств ввести очередные санкционные ограничения против Республики. Лукашенко подчеркнул, что его угроза перекрыть европейцам газ – это не сотрясание воздуха.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





127
Источник
Похожие новости
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
15 ноября 2021, 00:50
Госсекретарь США нашёл объяснение действиям Лукашенко: "Благодарность Польше"
15 ноября 2021, 06:40
Украина расколола НАТО, признал Столтенберг
15 ноября 2021, 12:30
Запретить русским говорить. Преступления мигрантов надеются скрыть
15 ноября 2021, 06:40
ЕС готовит наказание для приютивших мигрантов в Минске: пострадают не только чиновники
15 ноября 2021, 10:45
На Украине высмеяли готовую помочь в "войне" с Россией Британию
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
15 ноября 2021, 02:35
Танки уже на границах, мигрантов не пощадят: Сатановский напомнил о плане Черчилля
15 ноября 2021, 09:35
Погибель Билла Гейтса: россиян атакует токсичная плесень
15 ноября 2021, 00:50
Госсекретарь США нашёл объяснение действиям Лукашенко: "Благодарность Польше&quo...
15 ноября 2021, 06:40
Украина расколола НАТО, признал Столтенберг
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2021, 04:15
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной больнице
09 ноября 2021, 10:05
Политолог предсказал войну России и сокращение Украины. Но "всё может быть хуже"
11 ноября 2021, 11:40
Транзит "на максималках": "Газпром" сменил планы по Украине
13 ноября 2021, 15:00
Уже без шуток: От России требуют неисполнимого - покаяния по Донбассу
09 ноября 2021, 17:40
Русские наблюдают, как США готовят спецоперацию Киева в Донбассе
13 ноября 2021, 22:35
Крик души Захаровой прозвучал в прямом эфире: "Грош цена всем этим документам!"
08 ноября 2021, 17:10
Лавров коротким "нет" поставил ультиматум Франции и Германии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.