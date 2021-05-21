Лукашенко предложил отказаться от доллара на внутреннем рынке ЕАЭС

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Батьке надоело терпеть прессинг со стороны Запада

Белорусский лидер Александр Лукашенко готов к началу серьезного противостояния с западными государствами. О своих намерениях главнокомандующий белорусов объявил во время Высшего Евразийского экономического совета.



В первую очередь, Батька выступил с инициативой отказаться от американского доллара в расчетах по углеводородам в рамках Союза. Сейчас в объединение входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия – этим государствам ни к чему использовать платежный инструмент американцев.

Лукашенко отметил, что разворачивающаяся в мировом пространстве ситуация показывает, что пришло время принять стратегически важное для ЕАЭС решение. Союзники должны поддерживать курсы национальных валют, а для этого нужно активно развивать общее платежное пространство объединения, передает "Белта".

При этом Батька отметил, что объединенный Запад точно не желает, чтобы Евразийский союз укреплялся и процветал. Так что странам-участницам нужно самостоятельно подумать о собственном будущем.

Западные государства видят в данном объединении конкурента, который серьезно может потеснить их позиции на мировом рынке. Европа и Америка не чураются использовать любые инструменты давления на неугодные страны. Лукашенко напомнил, что Россия, Белоруссия и другие страны стали жертвами "затяжного санкционного прессинга".

Для того чтобы выстоять в борьбе с коллективным Западом, союзу нужно разработать четкую стратегию действий, подчеркнул Батька.

К слову, недавно Лукашенко анонсировал новые проблемы для европейцев в Белоруссии.