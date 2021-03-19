Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпер...
Главная / Политика

Лукашенко предложил новых кандидатов на пост президента Белоруссии

19 марта 2021, 19:10  •  150 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лидер сообщил, что неожиданно нашел себе преемников
Глава Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с работниками "Молочного мира" в Гродно заявил, что страна обязательно получит нового президента и призвал народ набраться терпения.
"Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения", – приводит его слова БелТА.
Единственный способ произвести транзит власти в стране, заявил Лукашенко – провести новые выборы. Он уверил, что его дети не будут претендовать на президентский пост. Глава Белоруссии указал, что уже присматривает себе замену на президентском посту и, как оказалось, "достойные" люди на эту должность есть. Ими оказались его помощник по Гродненской области, экс-глава МВД Юрий Караев и губернатор этого региона Владимир Караник.
"Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор", – объяснил свои слова Александр Григорьевич.
Лукашенко отметил, что оба кандидата "молодые и толковые, знающие цену этой стране". Видео выступления публикует пресс-служба президента.
Однако когда в стране пройдут новые выборы – в положенное уставом время или досрочно – Лукашенко не прояснил. Аналитики полагают, что Кремль дал главе Белоруссии полгода на трансфер власти по "ельцинскому сценарию". По условиям, новый кандидат должен быть понятным и предсказуемым для Москвы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



150
Источник
Похожие новости
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попросилась в Киев
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
19 марта 2021, 07:15
Ответ Пескова силовикам удивил Кадырова: "Вы меня озадачили!"
19 марта 2021, 13:40
Киев готов отказаться от Харькова и Одессы - эксперт
19 марта 2021, 03:35
Путин назначил своё время переговоров с Байденом: "в Тайге связь не ловит"
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политоло...
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попрос...
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
19 марта 2021, 03:35
США решили спихнуть сомнительную вакцину: Русские отреагировали известной поговоркой
19 марта 2021, 07:15
Ответ Пескова силовикам удивил Кадырова: "Вы меня озадачили!"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 марта 2021, 01:00
Закройте уши, это не для русских: американист объяснил скандальное заявление Байдена о Путине
13 марта 2021, 16:30
Во время выступления Зеленского разразился скандал
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей ждать от Украины
14 марта 2021, 02:35
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стратегические "щупальца" США
14 марта 2021, 21:50
«Россия готова к открытому вводу войск на Украину»: свежие данные из Киева
18 марта 2021, 01:00
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Не было такой страны"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.