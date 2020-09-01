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Лукашенко предложил белорусскому народу перемены
01 сентября 2020, 01:50 • 44 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о переменах. Глава государства заявил, что речь идёт о переменах, которые по-настоящему будут двигать общество вперёд.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о переменах. Во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало глава государства заметил, что перемены не всегда хороши. Но нужно настаивать на правильных изменениях в обществе.
"Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперёд. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперёд", - отметил Лукашенко.
Как передаёт БЕЛТА, на таких переменах нужно настаивать и именно их предлагать людям, подытожил президент.
Лукашенко заявил, что сейчас специалисты, среди которых и судьи Конституционного суда, готовят изменения в главный закон страны. После этого проект вынесут на общественное обсуждение. Люди смогут высказать свои соображения, что им нравится и не нравится.
"Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос - и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что учесть голоса несовершеннолетних, которых много среди протестующих, невозможно.
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